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Азамат Адилов: Подкуп избирателей на выборах в местные кенеши был, но фактов у нас нет

7/05/16 11:52, Бишкек – ИА «24.kg», Ринат ШАМСУТДИНОВ

«Подкуп избирателей на выборах в местные кенеши был, но фактов у нас нет», - заявил на пресс-конференции президент коалиции «За демократию и гражданское общество» Азамат Адилов.

 

По его словам, подкуп избирателей вызывает серьезную озабоченность и в скором времени может стать угрозой для всех выборных государственных институтов власти. Коалиция представила отчет, в котором отмечено, что введение биометрической регистрации привело к снижению ряда нарушений в ходе избирательного процесса. В документе говорится, что на ближайшую перспективу приоритетными должны стать вопросы подкупа избирателей через детальное рассмотрение сложившейся практики партийного строительства.

 

По словам участников пресс-конференции, коалиция наблюдала за избирательным процессом и вела параллельный подсчет голосов на выборах депутатов в местные кенеши. В кампании по наблюдению за выборами были задействованы 11 координаторов и 348 краткосрочных наблюдателей. Коалиция охватила все 139 избирательных участков в пяти городах.

 

Координатор по краткосрочному наблюдению за выборами Айгуль Жолдошева заявила о нарушениях на юге страны. «Мы нашли расхождения в заверенных протоколах на 17 участках в Оше. Кроме того, на нескольких участках нам отказались выдавать заверенные протоколы», - сказала она.

 

Коалиция разработала рекомендации для политических партий, Центральной избирательной комиссии и парламента Кыргызстана, в которых предложила отказаться от практики подкупа избирателей и внести изменения в законодательные акты.

URL: http://www.24.kg/vybory/31596/

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