Депутата Жыргалбека Саматова вновь собираются лишить мандата. Сегодня Центризбирком на своем заседании рассмотрит этот вопрос. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК.

По их данным, основанием послужило обращение Генеральной прокуратуры по поводу наличия у парламентария гражданства Российской Федерации.

Первый раз ЦИК вручил ему значок и удостоверение депутата 9 декабря 2015 года, а через несколько дней лишил статуса народного избранника. Поводом стало сообщение о якобы наличии у нардепа российского гражданства. Народному избраннику пришлось несколько раз доказывать в суде, что это не так.

В итоге 11 января ЦИК отменил постановление о досрочном прекращении Жыргалбеком Саматовым депутатских полномочий и вернул ему мандат.