В Бешкентском айыл окмоту избран глава, несмотря на нарушения.

Как сообщил ИА «24.kg» председатель Ляйлякской территориальной избирательной комиссии Кочкорбай Сатаров, из 21 депутата в голосовании участвовали 20. Из них 18 поддержали кандидатуру Таалайбека Алимбекова, двое воздержались.

Следует отметить, что члены ЦИК Назарали Арипов и Атыр Абдрахматова выявили нарушения в назначении выборов главы Бешкентского айыл окмоту. После неудачных попыток избрать главу Центризбирком должен был направить письмо президенту о роспуске местного кенеша и назначении повторных выборов. Однако это сделали после того, как ЦИК назначил выборы главы управы в третий раз.