В ЦИК спорят, насколько законно утверждать итоги выборов в Бешкентском айыл окмоту

На заседании ЦИК спорят, стоит ли утверждать итоги голосования, причем повторного, на выборах главы Бешкентского айыл окмоту Ляйлякского района Баткенской области. Выборы состоялись 1 сентября.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева отметила, что депутаты местного кенеша дважды не могли избрать главу местного органа власти, и в этом случае по закону следует роспуск, но никак не назначение новых выборов. Еще один член ЦИК, Назарали Арипов, также высказал особое мнение: если сейчас ЦИК утвердит этот протокол, решение будет нелегитимным.

Ранее, напомним, зампредседателя ЦИК Атыр Абдрахматова говорила, что в назначении выборов главы Бешкентского айыл окмоту выявлены нарушения.

Она и Назарали Арипов не согласны с решением Центризбиркома о назначении повторных выборов главы на 1 сентября. Первоначально выборы проходили 12 мая, но не состоялись из-за отсутствия кворума. Повторное голосование назначили на 7 июня, но два зарегистрированных кандидата не смогли набрать голоса.

По закону ЦИК должен внести президенту предложение о роспуске местного кенеша и назначении досрочных выборов депутатов. Однако вопрос вынесли на заседание комиссии только через 72 дня - 18 августа, но не по всем спорным вопросам. Народные избранники попросили не распускать кенеш, а назначить повторные выборы главы, так как не хватает финансов на их проведение. ЦИК в нарушение закона поддержал инициативу и назначил выборы на 1 сентября.

Позже, 23 августа, сотрудники аппарата ЦИК представили письмо бывшего главы комиссии Туйгунаалы Абдраимова от 16 июня, в котором он просит главу Кыргызстана распустить местный кенеш. Это письмо находится в аппарате президента и до сих пор не рассмотрено.

Атыр Абдрахматова и Назарали Арипов обратились в Генеральную прокуратуру с требованием разобраться с нарушением законодательства.