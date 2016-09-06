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В ЦИК предлагают расследовать, почему трижды назначались выборы главы Бешкентского айыл окмоту

6/09/16 11:42, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Кайрат Осмоналиев предлагает провести служебное расследование, на каком основании трижды назначались выборы главы Бешкентского айыл окмоту. С такой инициативой член ЦИК выступил сегодня на заседании.

 

По его словам, необходимо прежде всего призвать к ответу сотрудников аппарата, которые ввели в заблуждение Центризбирком. Замглавы комиссии Атыр Абдрахматова поинтересовалась, известно ли было членам прежнего состава, из которого в новый перешли три человека, о письме Туйгунаалы Абдраимова, где говорилось, что нельзя было  трижды назначать переизбрание председателя айыл окмоту.

 

Члены ЦИК отмечают: утвердив сейчас этот протокол об итогах повторного голосования, они превысят свои полномочия.

URL: http://www.24.kg/vybory/36536/

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