ЦИК утвердил итоги повторного голосования главы Бешкентского айыл окмоту. Решение принято сегодня.

С третьей попытки депутаты местного кенеша избрали председателя. Им стал Таалайбек Алимбеков. Особое мнение трех членов комиссии (Атыр Абдрахматовой, Назарали Арипова и Гульнары Джурабаевой) приложено к решению комиссии.