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ЦИК КР: Местные выборы и референдум могут пройти в один день, но точная дата пока не определена (обновлено)

15/09/16 09:44, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Местные выборы и референдум могут пройти в один день, но точная дата пока не определена. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК КР.

 

По их данным, все зависит от закона о назначении голосования, который должны в трех чтениях принять в ближайшее время депутаты парламента. «Речь о двух датах: либо 27 ноября – когда истекает срок полномочий большинства местных кенешей, либо 4 декабря», - сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

 

Другой член избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов подчеркнул, что в Центризбиркоме готовится специальный модуль для АСУ по считыванию бюллетеней, по которым будет организовано голосование на референдуме.

 

Накануне в ЖК назвали предполагаемую дату референдума – 4 декабря.

 

 

URL: http://www.24.kg/vybory/36877/

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