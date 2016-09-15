ЦИК КР: Местные выборы и референдум могут пройти в один день, но точная дата пока не определена (обновлено)

Местные выборы и референдум могут пройти в один день, но точная дата пока не определена. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК КР.

По их данным, все зависит от закона о назначении голосования, который должны в трех чтениях принять в ближайшее время депутаты парламента. «Речь о двух датах: либо 27 ноября – когда истекает срок полномочий большинства местных кенешей, либо 4 декабря», - сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Другой член избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов подчеркнул, что в Центризбиркоме готовится специальный модуль для АСУ по считыванию бюллетеней, по которым будет организовано голосование на референдуме.

Накануне в ЖК назвали предполагаемую дату референдума – 4 декабря.