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Швейцария выделяет Кыргызстану более 14 миллионов сомов на выборы

30/09/16 14:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Швейцария выделяет более 14 миллионов сомов (200 тысяч швейцарских франков) на проведение выборов в Кыргызстане. Об этом сообщает Посольство этой страны в КР.

 

По его данным, сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в КР Ренэ Холенштайн и постоянный представитель ПРООН в КР Александр Аванесов в присутствии председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева подписали дополнение к действующему соглашению проекта по поддержке выборов в КР, исполнителем которого является ПРООН.

 

Согласно документу, Швейцария выделяет дополнительное финансирование на совершенствование системы биометрической идентификации ГРС, что позволит обеспечить точность и прозрачность голосования. Швейцария выделила в общей сложности 2,6 миллиона швейцарских франков для поддержки выборов в 2015-2017 годах.

 

URL: http://www.24.kg/vybory/37590/

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