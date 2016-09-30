Швейцария выделяет Кыргызстану более 14 миллионов сомов на выборы

Швейцария выделяет более 14 миллионов сомов (200 тысяч швейцарских франков) на проведение выборов в Кыргызстане. Об этом сообщает Посольство этой страны в КР.

По его данным, сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в КР Ренэ Холенштайн и постоянный представитель ПРООН в КР Александр Аванесов в присутствии председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева подписали дополнение к действующему соглашению проекта по поддержке выборов в КР, исполнителем которого является ПРООН.

Согласно документу, Швейцария выделяет дополнительное финансирование на совершенствование системы биометрической идентификации ГРС, что позволит обеспечить точность и прозрачность голосования. Швейцария выделила в общей сложности 2,6 миллиона швейцарских франков для поддержки выборов в 2015-2017 годах.