Предвыборная агитация кандидатов в депутаты местных кенешей стартует 11 ноября. Об этом сообщает ЦИК КР.

Член Центризбиркома Абдыжапар Бекматов сообщил, что право выдвижения кандидатов в городские кенеши принадлежит только политическим партиям, а в айыльные кенеши – партиям и самовыдвиженцам. Кандидатами могут быть члены местного сообщества старше 21 года и выдвигаться в городские кенеши за 40 дней до начала выборов, то есть до 31 октября. В айыльные кенеши - за 30 дней, то есть до 11 ноября.

На сегодня своих уполномоченных зарегистрировали две партии — «Онугуу-Прогресс» и «Партия зеленых Кыргызстана».

Абдыжапар Бекматов напомнил, что с момента выдвижения кандидаты для финансирования избирательной кампании создают избирательный фонд, минимальный размер которого составляет 20 тысяч сомов для кандидатов от партий в горкенеши и 50 тысяч - для кандидатов от партий в городах Оше и Бишкеке.

По словам другого члена комиссии Гульнары Джурабаевой, ЦИК готова к проведению двух кампаний в один день – местным выборам и референдуму по внесению изменений в Конституцию. В плебисците вся страна будет представлять единый избирательный округ, и граждане смогут принять участие в голосовании по месту фактического проживания, а не по прописке.

Предвыборная агитация в городах проводится за месяц до начала выборов, соответственно она начнется 11 ноября. А в айыльные кенеши – за 20 дней до начала выборов, то есть с 21 ноября.