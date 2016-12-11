Выборы-2016. Секреты автоматически считывающей урны

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Автоматически считывающая урна (АСУ) – высокотехнологичное устройство, позволяющее провести голосование максимально прозрачно. Устройство запрограммировано так, что распознает поддельные бюллетени, предотвращая возможность их вброса, и позволяет мгновенно получить результаты голосования со всех избирательных участков.
В Кыргызстане 2 тысячи 365 избирательных участков полностью технически оснащены. С учетом резерва выдано 5 тысяч 712 АСУ для референдума и выборов в местные кенеши.
Избирательный процесс включает в себя пять стадий:
Как рассказал председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев, прежде чем принять участие в голосовании, избиратель должен пройти идентификацию и получить чек, в обмен на который выдается бюллетень. Число идентифицированных избирателей должно равняться числу проголосовавших. Если количество бюллетеней больше – произошел вброс, если меньше – кто-то унес бланк с собой.
URL: http://www.24.kg/vybory/41379/