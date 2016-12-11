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Выборы-2016. Секреты автоматически считывающей урны

11/12/16 13:59, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Автоматически считывающая урна (АСУ) – высокотехнологичное устройство, позволяющее провести голосование максимально прозрачно. Устройство запрограммировано так, что распознает поддельные бюллетени, предотвращая возможность их вброса, и позволяет мгновенно получить результаты голосования со всех избирательных участков.

 

В Кыргызстане 2 тысячи 365 избирательных участков полностью технически оснащены. С учетом резерва выдано 5 тысяч 712 АСУ для референдума и выборов в местные кенеши.

 

 

Избирательный процесс включает в себя пять стадий:

 

  • Идентификация избирателей - сопоставление данных в ID-карте, предъявляемой избирателем при голосовании, и данных в списке избирателей. При идентификации информация об избирателе отображается на мониторе.
  • Голосование - после идентификации избирателю выдается бумажный бюллетень, после проставления отметки его опускают в автоматически считывающую урну.
  • Подведение итогов голосования в УИК – по завершении голосования автоматически считывающая урна производит распечатку протокола, который подписывают все члены УИК. Копии выдаются наблюдателям, представителям политических партий и кандидатов. Одновременно предварительные результаты голосования УИК передаются по защищенным каналам связи на центральный сервер ЦИК. Флеш-карта с электронной версией протокола, а также бумажный протокол направляются в ТИК.
  • Подведение итогов голосования в ТИК – при получении результатов голосования производится сверка бумажной и электронной версий итогов голосования в УИК, затем итоговый протокол и сводная таблица о результатах голосования ТИК направляются в ЦИК.
  • Подведение итогов голосования и определение результатов выборов ЦИК - официальные итоги голосования определяются после получения оригиналов протоколов от всех ТИК.

Как рассказал председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев, прежде чем принять участие в голосовании, избиратель должен пройти идентификацию и получить чек, в обмен на который выдается бюллетень. Число идентифицированных избирателей должно равняться числу проголосовавших. Если количество бюллетеней больше – произошел вброс, если меньше – кто-то унес бланк с собой.

URL: http://www.24.kg/vybory/41379/

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