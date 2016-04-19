«ПИН» - как много в этом слове…

- Мам, мне нужна копия твоего паспорта!

- А тебе зачем, дочь?

- В школе сказали принести, нас будут оцифровывать…

- Ну, у тебя же есть свой паспорт и свидетельство о рождении…

- Мам, копия твоего паспорта тоже нужна…

Подозреваю, что подобного рода диалог со своим чадом произошел не только у меня одной…

Вот и на популярном отечественном интернет-форуме пользователи спрашивают друг у друга, для чего школам понадобились копии паспортов родителей и законно ли это.

О том, что государство намерено присвоить школьникам персональные идентификационные номера с привязкой к ПИН-номерам родителей, а также о том, что для этих целей презентовано программное обеспечение, ранее сообщала Государственная регистрационная служба (ГРС). Ведомство совместно с Министерством образования и науки запланировало в двухмесячный срок полностью оцифровать данные свыше одного миллиона учащихся.

«Программа проста и удобна для заполнения. Данная работа проводится в рамках внедрения электронного правительства. До конца 2016 года планируется оцифровать примерно 16 миллионов справок и документов, содержащихся в архивах подразделений ГРС», - оптимистично заявил глава ГРС Тайырбек Сарпашев.

Если мне не изменяет память, год назад председатель ГРС так же радостно рассказывал о скором появлении в КР на улицах чудо-техники - «инфоматов».

«Это оборудование, похожее на банкомат, только со сканером отпечатков пальцев. Гражданин сможет по отпечаткам пальцев получать необходимые ему государственные документы, такие как справка с места жительства или о наличии имущества и так далее», - рассказывал Тайырбек Сарпашев, будучи тогда первым вице-премьер-министром. Прошел год… Кто-нибудь хоть один инфомат увидел в городе? И я нет…

А теперь у кыргызских чиновников новая забава - «оцифровка школьников». По информации пресс-службы ГРС, данное мероприятие ставит своей целью создание качественного и постоянно актуализирующегося государственного информационного ресурса, содержащего сведения о школьниках, для проведения эффективного анализа и планирования строительства новых учебных заведений для них, а также анализа выделяемых из бюджета средств на питание детей.

Как интересно, неужели научились уже анализировать? А ведь не так давно специалисты ГРС, имея на руках информацию и динамику реализации госномеров последних 5-7 лет, не смогли просчитать примерный объем необходимого материала с допустимой погрешностью ±15 процентов. И об этом ИА «24.kg» рассказывало своим читателям.

По информации чиновников, в целях формирования Единого государственного реестра населения КР выпущен совместный приказ двух ведомств от 6 апреля 2016 года, согласно которому и начата работа по присвоению учащимся ПИНов. Приказ - это хорошо! Только есть одно но…

Документ, даже если он и межведомственный, не является нормативно-правовым актом (НПА). Приказы ведомств регулируют внутреннюю работу государственного органа.

Чиновники настаивают, что помимо приказа данная работа проводится в рамках Закона КР «О внутренней миграции» и во исполнение постановления правительства «О Едином государственном реестре населения и автоматизированной информационной системе записей актов гражданского состояния КР» от 21 октября 2013 года за №57.

Смотрим документ и там… не находим ни одного слова о том, что родитель учащегося школы обязан предоставить копию своего паспорта. Одним словом – стрОите ЕГРН КР, вот и стройте, причем здесь копии паспортов родителей?

Я, безусловно, понимаю, учителей, директоров школ - людей подневольных, их обязали межведомственным приказом собрать копии родительских документов, и вот отпрыски третирует родителей, боясь гнева учителя, а учитель – гнева директора, а директор - гнева Минобразования… И только чиновники у нас ничего не боятся… Даже нарушить закон.

Дело в том, что информация в паспорте является данными персонального характера, которые защищены соответствующим Законом КР «Об информации персонального характера».

Умникам из госорганов, конечно же, некогда думать и знать, а если и знают о существовании такого закона, скорее всего, не стали на этом заморачиваться…

А зря. Там доступным языком написано, что «держатель (обладатель) персональных данных и обработчик, в данном случае школа, обязана обеспечивать охрану персональных данных во избежание несанкционированного доступа, блокирования, передачи, а равно их случайного или несанкционированного уничтожения, изменения или утраты».

Внести ясность в ситуацию попытался заместитель председателя ГРС Дастан Догоев, сообщивший, что «в каждом личном деле ученика должны быть данные родителей, во всяком случае, Минобразования нас заверило в этом, но теперь выясняется совершенно иная картина. У многих учащихся отсутствуют данные о родителях, у кого-то вообще нет личных дел».

То есть предполагали, что школы перенесут необходимые данные из папок личных дел учащихся в некую таблицу на электронном носителе и передадут данные в ГРС. Но получилось все как всегда: идея - пять, реализация - два!

ИА «24.kg» поинтересовалось у чиновника, как быть, если у ребенка уже есть свой ИНН? «Если кто-то из детей уже имеет свой ПИН, то тогда он будет привязываться (на программном уровне) на основании фамилии, имени и отчества родителей», - ответил Дастан Догоев.

Можно, конечно, просто на листке бумаги написать свои данные и отправить подростка в школу, но здесь вопрос встает о достоверности. Поэтому, как бы нам это не нравилось, а копии паспортов все же придется нести в школу. Подумаешь, одним разом больше чиновники начихали на нас, одним разом меньше. Привыкнем?