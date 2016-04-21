Всадник без головы

Парламент провалил вчера избрание спикера. Законодательная ветвь власти все больше становится похожа на всадника без головы.

А как все круто начиналось!

Впервые в истории независимого Кыргызстана на должность спикера Жогорку Кенеша выдвинули от коалиции большинства сразу две кандидатуры. Оба претендента – лидеры фракций, входящих в правящий альянс. Но самое удивительное, что Канат Исаев и Бакыт Торобаев по итогам выборов набрали одинаковое количество голосов. Но вместо того чтобы дать кандидатам возможность побороться во втором туре, депутаты заявили о необходимости объявить новые выборы и выставить другие кандидатуры. Тем самым они фактически подставили сами себя, когда повелись на большую игру, навязанную одним из лидеров парламентской фракции.

Выборы выборам рознь. Это показали минувшие голосования по избранию премьер-министра и торага. Неделей ранее без сучка и задоринки одобрили нового главу правительства Сооронбая Жээнбекова, сменившего на посту Темира Сариева.

При этом Сооронбай Жээнбеков до сих пор старался особо не светиться на политическом Олимпе, благо там сияла звезда его младшего брата – Асылбека, более трех лет рулившего парламентом. За Сооронбая Жээнбекова проголосовали 115 депутатов, а за его программу - 113. То есть выдвинутого фракцией СДПК претендента поддержали даже оппозиционеры.

Итак, первая попытка избрать нового торага потерпела фиаско. На пост претендовали лидер фракции «Кыргызстан» Канат Исаев и глава фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Оба из парламентской коалиции большинства, оба молоды, горячи и амбициозны. Канат Исаев - в отличие от соперника - стратегически лучше мыслит, умеет выстраивать политические многоходовки, напорист и прямолинеен. Бакыт Торобаев более открыт для общения, угадываем в действиях, упрям и, что немаловажно, много работает над собой. Именно трудолюбие, умение заходить в кабинеты любых, даже простых депутатов и договариваться в какой-то степени помогло ему завоевать сердца коллег.

Когда счетная комиссия огласила итоги выборов, многим стало плохо. Никто и помыслить не мог, что Исаев и Торобаев наберут равное количество голосов. Немаловажную роль в провале выборов сыграла пресловутая графа «против всех», где ставили галочки те, кто просто завидовал претендентам или, наоборот, был с обоими в хороших отношениях. Против всех проголосовали 14 народных избранников.

Счетная комиссия под руководством депутата Мирлана Жеенчороева («РАЖ») долго ломала голову, как же быть. Нардеп выслушал каждого члена комиссии. За второй тур выступили бирболовка Чолпон Джакупова и атамекеновец Алмамбет Шыкмаматов, оба - высококвалифицированные юристы. Последний потом заявил ИА «24.kg», что необходимо пересматривать регламент Жогорку Кенеша.

Мнение юристов было однозначным: оба претендента, набравшие равное количество голосов, вправе продолжить борьбу за кресло спикера, а уже по итогам второго тура можно выдвинуть на третий кандидатуру того, кто получит больше голосов. И это было бы справедливо. Однако такое решение, как сообщили источники ИА «24.kg», не понравилось лидеру самой малочисленной фракции «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву. Он заявил, что такая практика неправоприменительна.

Все это время, пока решалась дальнейшая судьба голосования, палата была в неведении, и многие депутаты нервно курили или вышагивали по залу пленарных заседаний. Переговоры затянулись. Однако потом глава счетной комиссии Мирлан Жеенчороев заявил, что по итогам тайного голосования оба кандидата не набрали большинства голосов, поэтому будут объявлены новые выборы с выдвижением новых кандидатур.

Не рой яму другому

Вот здесь и начинается большая игра. Канат Исаев и Бакыт Торобаев хоть и были раздосадованы, но все же вздохнули с облегчением: они показали равные результаты и вышли из состязания достойно. Теперь они могут не враждовать, а работать вместе. Тем не менее их фракции - «Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс» - уже не будут выставлять кандидатуры на пост торага Жогорку Кенеша хотя бы потому, что если не поддержали их лидеров, то вряд ли этого добьется рядовой депутат.

Вряд ли из коалиции большинства кандидатуру выдвинет фракция «Ата Мекен». А даже если выдвинет, то фракции «Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс» точно проголосуют против, затаив обиду на Омурбека Текебаева. Да он и сам не рискнет выдвигаться, так как в 2010 году пятый созыв ЖК уже «прокатывал» его кандидатуру на этот пост. И вряд ли представителю самой малочисленной фракции позволят занять кресло спикера.

И снова на арене социал-демократы

Таким образом, из четырех фракций коалиции большинства выставить собственную кандидатуру на пост спикера могут только социал-демократы. Что касается парламентской оппозиции, то они тоже представят претендента. Но у «Бир Бола» всего 12 мандатов, а у «Республики – Ата Журт» 28.

Скорее всего, бирболовцы откажутся от претензий на пост спикера, а вот «РАЖ» может подготовиться к будущим выборам основательно и выдвинуть Руслана Казакбаева. Однако вряд ли оппозиционной фракции удастся в конечном итоге занять кресло торага. Слишком многое поставлено на кон, и коалиция большинства не станет так рисковать.

Вероятнее всего, фракция СДПК выдвинет от коалиции единого кандидата. Все остальные фракции, входящие в альянс, номинально поддержат единую кандидатуру, но непосредственно на тайном голосовании обиженные члены фракций «Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс» могут повести себя неадекватно, то есть поддержат в первом туре кандидата от оппозиции.

Если же кандидат от правящего альянса не пройдет, то второй тур состоится по кандидатуре от оппозиции, но в итоге она все равно не получит необходимый 61 голос.

А про грабли все забыли

Депутаты, не позволив Канату Исаеву и Бакыту Торобаеву пройти через второй тур, создали прецедент. Теперь палате будет крайне трудно избрать спикера. Ведь вольное трактование регламента ЖК КР свидетельствует, во-первых, о его несовершенстве, а во-вторых, о политической незрелости всего парламента.

Наивно было предполагать серым кардиналам Жогорку Кенеша, что, выкинув из выборной гонки двух молодых соперников, можно будет потом заручиться поддержкой их фракций во время выдвижения другой кандидатуры. Вполне вероятен вариант, что вторая попытка избрания торага тоже закончится провалом. В этом случае на должность спикера снова выдвинут новых кандидатов. Не исключено, что тогда свои силы снова попробуют Исаев и Торобаев. Но коалиция в итоге вынужденно выдвинет на этот пост единого кандидата.

Если альянсу не подойдет и такой вариант, тогда придется разваливать коалицию. А в новую можно взять фракцию «РАЖ» - из-за ее многочисленности. При вхождении «Республики – Ата Журт» в парламентский союз последний станет более стабильным. Тем более что фракция Омурбека Бабанова, как сообщают источники ИА «24.kg» в ЖК, готовы влиться в ряды большинства без каких-либо условий. Но прежде из альянса надо кого-то выкинуть.

Скорее всего, попросят вон фракцию «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. «Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс» по собственному желанию из коалиции не выйдут, не пойдут на ее развал и социал-демократы. Не может же глава коалиции и лидер фракции СДПК Чыныбай Турсунбеков развалить собственноручно созданный альянс. В этом случае нет гарантии, что в следующий раз мандат на его формирование из рук президента снова получит он. Так что в Кыргызстане намечается кризис законодательной ветви власти. Но депутаты предпочитают не замечать очевидного.