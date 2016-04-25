Дорожные игры Минтранса

Внешний долг Кыргызстан медленно, но верно приближается к критической отметке в 60 процентов ВВП. Это заставляет правительство задуматься над тем, как найти деньги на крупные инфраструктурные проекты в собственном кармане. Фонтана идей не наблюдается. Все тяготы гениальных затей чиновников ложатся на плечи обывателя.

На прошлой неделе «порадовало» Министерство транспорта и коммуникаций. Не успев оправдаться после скандального тендера на строительство автодороги Балыкчи – Корумду, ведомство затеяло новые изменения, предложив увеличить сборы за проезд по тоннелям автодороги Бишкек - Ош. И объяснение логичное вроде бы готово. Дескать, действующие тарифы не повышались с 2004 года, а цены растут.

«В связи с развитием информационных технологий и в целях исключения человеческого фактора на пунктах взимания сборов рассматривается внедрение карточной системы либо электронного взимания сборов, поэтому исключаются все категории льготников, кроме транспорта, освобожденного от платы законодательством КР, - говорится в справке-обосновании. - Последние годы Министерством транспорта и коммуникаций и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) проводились переговоры и научные исследования по строительству автодорожной галереи для защиты от снежных лавин на 246-м километре трассы Бишкек – Ош. Строительство галереи в ущелье Чычкан запланировано на 2016-2019 годы, начались подготовительные работы. Содержание и эксплуатация также будет производиться за счет средств, поступающих от сборов», - убеждают в Минтрансе.

Ничего не напоминает? Да, верно, под похожим предлогом повышен аэропортовый сбор с $10 до $15. Власти надумали ремонтировать дорогу к «Манасу» и ничего лучше не нашли, как залезть в карман граждан. С того времени прошло почти полгода, дорога наполовину закрыта, а бравые исполнители сподобились только на то, чтобы заасфальтировать промежуток между двумя полосами и полностью демонтировать освещение. На этом участке, кстати, ранее неплохо смотрелись ели. Но, видимо, нынче зелень не в почете.

Реконструированная в первые годы независимости автодорога Бишкек - Ош из-за неумения или нежелания властей следить за ее состоянием сегодня приходит в упадок. Сейчас нам предлагают практически всей страной скинуться на ее ремонт. Те, кто по необходимости вынужден регулярно ездить по трассе, мягко говоря, не в восторге.

«Я постоянно езжу в Ош. За каждый проезд через тоннель Кольбаева надо заплатить 45 сомов. Раньше не жалко было отдавать. Дорога была новая, ухоженная, зимой ее постоянно посыпали. А сейчас что? По ней страшно ехать. Кругом ямы и ухабы. Даже камни с дороги не убирают. А если большегруз ночью на такой камень наедет? Теперь еще хотят взносы повысить. Я не согласен. Пусть сначала дорогу сделают. А то пару раз проедешь по трассе Бишкек - Ош, а потом надо сразу на СТО машину гнать, «ходовку» ремонтировать», - рассказывает таксист Бейшенбек У.

И это отнюдь не единичное мнение. Недавно на собственном автомобиле «испытала» все прелести поездки в Суусамырскую долину. Назвать трассу дорогой, особенно территорию перед тоннелем имени Кольбаева и после него, язык не поворачивается. Это, скорее, направление. В последний раз ездила по ней года два назад. Складывается впечатление, что все это время за трассой никто не следил, а ведь деньги исправно требовали и требуют. Не говоря о том, что из-за нерадивых водителей грузовиков, принимающих горную дорогу за гоночную трассу, ездить по ней становится все опаснее.

Учитывая нынешнее состояние трассы, весьма странно, если не сказать неуместно, выглядит предложение повысить стоимость проезда. Предлагаемая сумма в 50 сомов для легковых автомобилей вроде и небольшая, но и платить за отсутствие нормального дорожного полотна не хочется. Вот и выходит, что средства на установку специальных аппаратов по приему оплаты у Минтранса есть, а вот на ремонт – нет.

Недавно в Министерстве транспорта и коммуникаций назначен новый руководитель – Замирбек Айдаров. Хочется ему посоветовать отправиться в небольшой тур по дороге Бишкек - Ош. Только ехать не на комфортном джипе и в сопровождении охраны и чиновников, а самостоятельно, на такси, как делают тысячи наших граждан. Тогда, глядишь, и узнает, как граждане относятся к идее, а заодно и сам поймет, стоит ли повышать плату за проезд по «убитой» дороге.