Закон и вера: противостояние?

Добропорядочные мусульмане всего мира держат орозо. Пост призван не только укрепить в человеке веру в Аллаха, но и обуздать свои инстинкты, духовно очиститься, усмирить гордыню, освободиться от всех оскверняющих его мыслей и действий. Однако, как показывает практика, причислять себя к правоверным слугам Всевышнего, несущим добродетель в массы, вовсе не означает быть таковыми на самом деле.

Бывший муфтий Кыргызстана Чубак ажи Жалилов, априори обязанный быть достойным примером для своей паствы, обрушился с гневом на депутата парламента Жанара Акаева. Наместнику Всевышнего на нашей грешной земле не понравилось, что член Жогорку Кенеша выступил против продления на час обеденного перерыва для совершения намаза.

Жанар Акаев признался, что он верующий и держит орозо. Но как гражданин светского государства и госслужащий, чтящий трудовое законодательство, он поступил вполне логично – выступил против навязывания религиозных догм, противоречащих Конституции.

Священнослужитель Чубак ажи Жалилов назвал Жанара Акаева врагом народа, врагом ислама и предал широкой огласке личные данные депутата, в том числе домашний адрес с пометкой «авось кому пригодится». Наместник Всевышнего до того разгулялся, что призвал верующих отказать Жанару Акаеву в праве быть похороненным по мусульманскому обряду.

Это ли не призыв к агрессии в отношении представителя законодательной ветви власти? Это ли не стремление занести его в число неугодных и провинившихся? Между тем правоохранительные органы делают вид, что ничего крамольного и противозаконного в словах бывшего муфтия нет. А разве это не откровенно радикальный посыл Чубака ажи Жалилова, взявшего на себя миссию сортировать кыргызстанцев на «своих» и «чужих», на защитников и врагов народа? Жанар Акаев также считает заявление бывшего муфтия не чем иным, как незавуалированным проявлением экстремизма.

Как чаще всего у нас бывает, пока те, кому по долгу службы положено охранять закон и граждан, спят, на сторону Жанара Акаева встали рядовые граждане. В социальных сетях призывают защитить депутата и тех его коллег, кто выступил против внесения поправок в трудовое законодательство.

Вряд ли Чубак ажи Жалилов забыл, что в Кыргызской Республике, согласно Основному закону, религия отделена от государства. Но мы еще раз напомним, что наша страна –государство светское.

Странно, что в ГКНБ не видят причин для беспокойства. Глава спецслужб оказался недоступным для комментариев.

Совсем недавно для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности КР провели семинары, где их обучали религиозной грамотности.

Ученые и теологи, в числе которых был и Чубак ажи Жалилов, прочитали чекистам лекции на тему «Основные религиозные направления, профилактика радикализма с помощью аргументов ислама и науки».

По мнению Марата Абдылдаева, преподавателя Института ГКНБ имени А.Бакаева, сегодня терроризм и экстремизм очень часто прикрываются религией, однако эти опасные явления не имеют с ней ничего общего.

«Именно этот факт подробно раскрыт в ходе обучения с помощью аргументов ислама и науки. Были обсуждены возможности, способы профилактики и предупреждения экстремизма и международного терроризма», - рассказал ранее журналистам Марат Абдылдаев.

Отчего бы слушателям Института ГКНБ КР не взять для детального разбора на практике конкретный факт с экстремистскими призывами против «врага народа» депутата Жанара Акаева и не дать словам священнослужителя правовую оценку? В противном случае все эти обучающие семинары выглядят не более чем дежурными мероприятиями, проведенными исключительно для галочки.

Странно и то, что официальный уполномоченный орган верующих - Духовное управление мусульман - тоже молчит, предпочитая не комментировать агрессивные заявления Чубака ажи Жалилова. Означает ли это, что ДУМК согласен с позицией своего бывшего руководителя?

…В светском Кыргызстане сегодня сложно найти госучреждение, где бы не возвели намазкану – комнату для молитвы. Там чиновники все чаще оказываются в рабочие часы – общаются с Богом. И попробуй напомнить им о Трудовом кодексе - предадут анафеме.

Все чаще наши госслужащие самого высокого ранга демонстрируют свое усердие в религиозном служении. Приверженность Аллаху, тем не менее, не мешает им нарушать его элементарные заповеди: живи честно, скромно, не употребляй спиртного и так далее…

Очень интимный процесс взаимоотношений с Всевышним высокопоставленные кыргызстанцы предпочитают выставлять на всеобщее обозрение, приглашая телеоператоров и ревниво отсматривая новости – попал в телевизор или нет. Достаточно вспомнить Орозо айты и Курман айты, когда чиновники высшего ранга да и коллеги Жанара Акаева массово устремляются в первые ряды – именно показать свою набожность. Все это от лукавого.

Жанар Акаев назвал вещи своими именами и тотчас стал мишенью для разгневанного Чубака ажи Жалилова. Пользователи соцсетей народного избранника защищают. Защитит ли депутата и его единомышленников - добропорядочных сограждан - государство? Судя по всему, пока не торопится…