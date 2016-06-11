Баткен: риск остаться сырьевым придатком

Вдоль дороги Ош - Баткен - Исфана возле одного из сел есть надпись «Байлыктын баары Баткенде», которую можно перевести так: «Все богатства в Баткене». Одно из них - знаменитый абрикос, который является, пожалуй, вторым источником дохода местных жителей после заработка мигрантов за рубежом. Большую часть выращенных фруктов закупают ближайшие соседи. Но будь налажена система переработки в области, прибыль от сухофруктов получали бы не только дехкане, вырастившие урюк, но и сотрудники других составляющих бизнеса на протяжении всей цепочки по доставке его на прилавки супермаркетов ближнего зарубежья. Да и отечественный бренд прославили бы…

Сколько ни повторяй слово «халва»…

Разговоры о необходимости развития перерабатывающей промышленности в Кыргызстане идут на всех уровнях чуть ли не со следующего дня после объявления независимости республики.

Но факты - упрямая вещь, они свидетельствуют о том, что на сегодня 75 процентов сухофруктов в Баткенской области закупают торговцы из соседнего Таджикистана и экспортируют дальше.

Такую ситуацию полномочный представитель правительства в Баткенской области Жениш Разаков объясняет просто: в регионе нет бизнесменов, которые могли бы осилить переработку всего урожая фруктов, а в соседней стране эта система налажена еще с советских времен.

Крестьянским языком

Местные жители, которые сами реализуют курагу, рассказали, что главными причинами тормоза в процессах переработки и экспорта фруктов являются два фактора: занятость российского рынка таджикскими бизнесменами и отсутствие «предпринимательской жилки» у жителей региона.

По их словам, таджики полностью заняли рынок абрикосов в России. «Все поставщики кураги входят на рынок через таджиков. Они занимаются этим уже 30 лет, имеют свои представительства в каждом российском городе, владеют миллионами оборотных средств», - сказал один сельчанин.

«Баткенцы тоже поставляют курагу в Россию, но пока преимущественно в мешках, недавно начали переходить на современную упаковку», - добавил другой местный житель абрикосового рая.

По данным СМИ соседней страны, в год таджики экспортируют около 100 тысяч тонн кураги, в КР этот показатель составляет 20 тысяч тонн.

Как рассказали сельчане, если бы они имели возможность продавать свою продукцию напрямую российским крупным торговым предприятиям, то цена их продукции была бы намного выше.

«Каждую неделю в Баткене идет базар, где мы продаем свою продукцию мелким оптовикам из Таджикистана, те в свою очередь перепродают ее более крупному покупателю, тот продает еще более крупному, и так тянется цепочка до конечного покупателя, который покупает тысячами тонн», - рассказали они механизм увеличения цен на сельхозпродукт.

На онлайн-биржах в России стоимость кураги начинается от 400 рублей за килограмм. Для сравнения: финики из Африки продают от 240 рублей за эту единицу веса.

Однако, по мнению экспертов, цена зависит не только от длинной цепи посредников.

По их сведениям, в прошлом году в Баткене урожайность абрикоса была низкая, и цена доходила до 800 сомов за килограмм.

«Стоимость зависит от сортов, сезона, а также от урожая в Турции, которая является крупнейшим экспортером кураги в мире. Мировую цену диктует она», - отмечает эксперт Максат Искаков.

Попытка не пытка

Сказать, что местные власти сидят сложа руки, нельзя. С помощью международных доноров построено три цеха по переработке сухофруктов: два в Баткене, один в Кадамджайском районе.

«Из-за отсутствия сбыта предприятия часто простаивают. Можно бы продавать таджикам, но у них подобных заводов 13, им нет смысла покупать здесь готовую продукцию, выгодно покупать сырье и перерабатывать у себя. К тому же у нас стоимость услуги по мытью, сортировке - 5 сомов за килограмм, в Таджикистане же не превышает 3 сомов», - пояснил ситуацию с предприятиями Максат Искаков.

На вопрос, искали ли местные предприниматели выход на другие, кроме российского, рынки, эксперт ответил, что попытки были, но пока безрезультатно.

«В Китай поставлять никто не заинтересован. Говорили о Корее, но тоже пока нет результатов», - сказал эксперт.

По его словам, курага не только продукт Средней Азии и Турции, ее выращивают даже в США.

Как рассказал полномочный представитель правительства в области Жениш Разаков, сейчас они договорились с российскими бизнесменами, чтобы те открыли в регионе предприятия по переработке абрикоса и сами же поставляли продукцию на прилавки супермаркетов РФ.

Даешь абрикосизацию!

Фруктовые деревья в Баткенской области имеют тенденцию к увеличению. Урожайность за последние 20 лет выросла почти в два раза, площади посевов увеличились почти на 4 тысячи гектаров.

По данным СМИ Таджикистана, у соседей есть амбициозные планы войти в тройку мировых лидеров по выращиванию абрикосов. Уже более 5 лет в Согдийской области РТ идет политика сокращения посевных площадей хлопчатника, на освобожденных площадях сажают фруктовые деревья.

Пока же ясно одно: если не предпринять реальных шагов по развитию перерабатывающей промышленности в Баткенской области, она так и останется «сырьевым придатком» соседей.