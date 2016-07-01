Власть.kg: экономика против тщеславия

В сентябре Кыргызстан во второй раз проведет Всемирные игры кочевников. Первые игры, которые состоялись два года назад, наделали много шуму еще до начала. Вторые, скорее всего, повторят их судьбу, если не приумножат. Ради того, чтобы «отметиться» на международной арене, чиновники готовы положить на алтарь экономику всей Иссык-Кульской области.

Новые игры - новый ипподром

Бюджет Кыргызстана традиционно дефицитный. На сегодня расходы превышают доходы почти на 18 миллиардов сомов. Такое положение вынуждает власти заняться оптимизацией расходов. Но происходит это как-то однобоко. Например, перед проведением первых Всемирных игр кочевников в селе Бактуу-Долоноту построили новый ипподром. Претензий к строителям было много, но факт остается фактом. Объект к началу игр был готов.

Однако в этом году, в преддверии вторых Игр, власти решают снести ипподром и построить новый. Где логика? Сложно сказать. И это еще не все. Сейчас реконструкция подорожала в 2,4 раза – до 1,14 миллиарда сомов. А ведь изначально проект требовал лишь 480 миллионов.

Как объяснил полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Аскат Акибаев, увеличение затрат связано с параллельным проектированием, при котором «невозможно учесть все расходы». Заместитель директора Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Алмаз Абдыкаров добавил, что рост стоимости реконструкции также связан с требованиями соответствия объектов международным стандартам. Ну да, а до начала стройки об этом ведь не знали. Или не хотели?

Дорога раздора

Еще больше шуму наделал проект по реконструкции дороги Балыкчи - Корумду. Затеял его бывший премьер-министр КР Темир Сариев. Именно этот проект и стоил ему места. Созданная депутатами комиссия выявила многочисленные нарушения во время тендера на реконструкцию дороги. Правительство сменили. Ушли и два главных фигуранта этого дела - премьер Темир Сариев и глава Минтранса Аргынбек Малабаев. Но проблемы с дорогой остались. К тому времени выяснилось, что изначально денег в бюджете на строительство и не было. Проект затеяли на свой страх и риск. И тут еще один вопрос: зачем? Понятно, что очень хочется видеть дорогу вокруг жемчужины страны гладкой и широкой, но зачем затевать стройку, если нет финансов? Лишь бы потешить собственное самолюбие?

Между тем остановить процесс невозможно. Китайская компания «Лонг Хай» уже ведет строительство. В апреле работы приостанавливали из-за отсутствия денег, тогда Министерство финансов в спешке выделило 500 миллионов сомов. Сейчас депутаты одобрили дополнительный транш на дорогу - в 1 миллиард сомов. В обмен на это премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков клятвенно пообещал, что дорогу обязательно отремонтируют до Всемирных игр кочевников. А что ему еще остается делать? Асфальт уже сняли, дорогу перекопали, всюду разруха. Если не закончить трассу до Игр, то гостей и участников придется доставлять на ипподром на вертолетах, дабы не портить общего впечатления от мероприятия.

«Вы знаете ситуацию относительно дороги Балыкчи - Корумду. Это уже превращается в сказку. Данная дорога была начата без финансирования. Мы до этого нашли 500 миллионов сомов, сейчас к июлю и августу нашли 1 миллиард сомов и внесли на рассмотрение в комитет. Вы знаете, что выкопали до Корумду, в некоторых местах объезжают, я сам посмотрел и знаю ситуацию, эти участки выровняем и отремонтируем мосты. Также от села Тамчи до ипподрома уложим асфальт до Всемирных игр кочевников. На месте замминистра транспорта днем и ночью находится, и скоро я тоже поеду и осмотрю», - рассказал парламентариям глава кабмина.

Да здравствует туризм!

В ответ депутаты выразили сожаление, что «не успели завершить дорогу до начала туристического сезона». Какое уж тут сожаление? Тут в набат бить надо и сурово наказывать тех, кто попросту угробил турсезон-2016. Жители Иссык-Кульской области целый год ждали лета, чтобы хоть немного заработать. А власти вместо поддержки вручили им беспорядочный ремонт с бесконечными разборками.

Премьер-министр упомянул, что сам был на объекте и видел, что там творится. Честно говоря, его слова вызывают сомнение. Те, кто еще не был на северном берегу, думаю, тоже не представляют себе масштабы «стройки». От самого Чок-Тала и почти до Чолпон-Аты сняли асфальт, дороги там уже нет, это скорее направление. Плюс ко всему, ехать приходится зигзагом, потому что всюду раскопаны ямы, меняют отводящие каналы. В итоге путь до озера вместо привычных 2,5-3 часов занимает минимум 5. Добавьте сюда пыль и убитую «ходовку» легковушки после - вот вам полная картина туристического настоящего Иссык-Куля. Хочется отдохнуть на северном берегу? Заказывайте танк или вертолет.

В середине июня тревогу забили и жители Балыкчи. Власти решили ремонтировать центральную дорогу в городе. То, что именно здесь расположены основные рассчитанные на туристов торговые точки, чиновников, видимо, тоже ни грамма не заботит. Как не волнует их и то, как люди должны заработать на проживание зимой, когда жизнь в регионе практически замирает.

Слова - пустой звук

Помните, что говорили наши власть имущие буквально полгода назад? Тогда между Турцией и Россией разгорелся конфликт. Чиновники всех мастей уверяли, что теперь-то туристический потенциал нашей страны раскроется. Мы готовы были принять у себя тех, кто хочет сменить турецкий маршрут на новые страны. Публиковались даже разные рейтинги и результаты опросов иностранных изданий, которые исправно включали Кыргызстан и Иссык-Куль в список мест, рекомендованных для посещения.

Кыргызстан - действительно уникальная страна с потрясающей природой. Нам есть, что показать миру. Единственная проблема - недальновидные чиновники, которые ставят собственные амбиции выше интересов народа и необходимости развития экономики государства. Да-да. Именно экономики. Кыргызстану совсем не обязательно строить сотни заводов и фабрик, чтобы жить в достатке. Нам нужно развивать туристические возможности. Эта отрасль может давать такие доходы, с которыми не сравнится даже горнорудка. Главное - грамотный подход. Именно с ним у нас проблема.

Между тем президент Турции Реджеп Эрдоган уже извинился перед Россией за сбитый СУ-24. И не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что страна теряет миллионы, если не миллиарды от отсутствия российских туристов. В ответ Владимир Путин разрешил снова продавать путевки в Турцию.

А что Кыргызстан? Мы завалили туристический сезон. На северный берег не хотят ехать даже местные жители, привыкшие ко всему. Кто-то шутит, что реконструкция дороги стала лучшей рекламой для южного берега. Многие уже посматривают в сторону тамошних пансионатов. И если к середине июля дорогу не приведут в более или менее приличный вид, то обещанного наплыва туристов не будет. Россияне вряд ли предпочтут Кыргызстан комфортной Турции. Вывод очевиден - мы снова упустили шикарную возможность заработать. Казна потеряет миллионы, зато чиновники радостно отчитаются об успешном проведении вторых Всемирных игр кочевников. Оно и верно, тщеславие дороже денег.