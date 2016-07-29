Турция: мы выбираем, нас выбирают…

Новости о попытке военного переворота в Турции и последовавших за этим событиях буквально взорвали мировое информационное пространство.

Отдав дань хронологии этих драматических событий, достойных приключенческих и детективных фильмов, политологи и журналисты начинают искать мотивы поведения заговорщиков, выявлять возможных внешних подстрекателей, устанавливать геополитические и внутригосударственные предпосылки неожиданного, на первый взгляд, протеста, быть может, вчерашних соратников.

соДРУЖЕСТВО

К событиям в Турции кыргызстанцы не могут относиться равнодушно. С обретением независимости мы стали воспринимать эту страну как некоего старшего брата, хотя турки не раз подчеркивали, что именно кыргызы являются их прародителями и что отсюда - с Хан-Тенгри - начинается их путь в Анатолийское пространство.

В истории двух стран много общего. Во-первых, мы родственные по своим корням народы, по происхождению - потомки кочевников. Мы едины и по религии, исповедуем ислам суннитского течения. Как ни странно, оба народа легки на подъем - активно проходят школу трудовой миграции. От двух до пяти миллионов турков в разные годы находились на заработках в Германии, а ныне многие из них осели в этой европейской стране. Более того, некоторые даже избраны в бундестаг. Таким же образом почти один миллион кыргызов стали трудовыми мигрантами в России.

Миграция позволила туркам перенять производственный и предпринимательский опыт немцев, и теперь сами они активно поднимают экономику своей страны, а часть из них завоевывает рынки других стран, прежде всего тюркоязычных государств Центральной Азии.

В последние годы наши страны активно расширяют сотрудничество во всех сферах.

В настоящее время под флагом единства корней идет активное взаимообогащение культур, духовных ценностей, обмен студентами. В этом плане Турция очень преуспела. В нашей стране открыты кыргызско-турецкие университеты, действует целая сеть школ «Себат», где активно внедряются турецкие образовательные стандарты и духовные ценности, идет своеобразный процесс отуречивания сознания местной молодежи. Хорошо ли это? Неплохо, но признаем, что турецкая система образования имеет и свои пороки: она не лишена религиозных наслоений.

На пути к исламскому государству

В Кыргызстане даже независимо от турецкого влияния активно идет процесс исламизации общества. Многие убеждены, что он принял необратимый характер. Уже сейчас в стране мечетей больше, чем школ, а образовательный уровень, несмотря на то, что в республике более полусотни только высших учебных заведений, сильно упал. Верующие и сами не всегда точно представляют, какого течения придерживаются, и в этой суматохе, естественно, находится место радикализму.

Религиозные авторитеты уже на высшем уровне поднимают вопрос о предоставлении времени для чтения намаза в госучреждениях, поднимался и вопрос о раздельном обучении мальчиков и девочек, вспомните многочисленные конфликты и дискуссии по поводу ношения школьницами хиджаба.

Тенденции развития религиозности населения таковы, что мы незаметно для себя идем к образованию первого исламского государства в регионе. Хорошо, если это будет государство умеренных исламских ценностей, где ношение хиджабов не мешает женщинам изучать ядерную физику, как в Иране. Но кыргызы любят крайности.

Боюсь, что у нас порядки будут похлеще, чем в Саудовской Аравии. Вспомните, как совсем недавно мы под руководством местных карьеристов-коммунистов, под флагом интернационализма теряли свой язык. Ведь не Москва виновата была в том, что в столице республики были всего 1-2 школы с кыргызским языком обучения?

А сегодня нам близок, как никогда, турецкий берег. Формально мы входим в ШОС, ЕАЭС, ОДКБ и их структурные образования, встречаемся и публично выражаем верность провозглашенным ими принципам. Но, как мне представляется, нашим лидерам все-таки ближе Турция. Не знаю почему. Быть может, от исповедуемой нами идеи многовекторности во внешней политике или по другим причинам.

Кайран элим, кайда баратасын?

При этом у нас пока нет четко выраженных идеологических ориентиров, цельных программ развития общества, деятельность идеологических институтов страдает школярством и заигрыванием с националистически настроенными деятелями. За увлечениями парадной стороной идеологии, юбилеями и тоями, скачками и фольклором, под ритмы «Кара жорго» и гиканье на играх кочевников мы подзабыли о стержне национального духовного развития, о формировании новой личности, отвечающей требованиям XXI века, – прагматичного, деловитого, нравственного чистого, настоящего патриота.

Публичная поддержка идей сохранения национальных традиций, например, в виде известных баннеров с изображением женщин и слоганом «Куда идешь, горемычный мой народ?» является запоздалой реакцией на исламизацию страны. Скажем честно: никакие баннеры нам уже не помогут. Процесс пошел, и его уже не остановить, хоть повесьте такие баннеры во дворе у каждого кыргыза.

Своя колея

Единые корни и близость языков позволяют нам говорить о так называемом тюркском мире, особой цивилизации. Впрочем, сейчас модно создавать объединения по этнопризнакам – мир англосаксов, славян и неславян, русский мир и тому подобное. Что это дает – не знаю. Например, сербы во время бомбардировок Белграда очень ждали помощи от России, а та и не могла ничем помочь, кроме искреннего сочувствия. Или возьмите конфликт между Россией и Украиной. Ведь русские и украинцы - наиболее близкие славянские народы. И что же? Враждуют друг с другом.

Так что все эти братства и этномиры, на мой взгляд, дело умозрительное. Помогут ли в случае чего нам турки, еще неизвестно. На деле все решают интересы государства. А общение и дружба на основе родства народов – это всего лишь дань уважения историко-культурным связям.

Турция в первую очередь видит в Кыргызстане рынок сбыта своих товаров, приложение своего свободного капитала, объект для элементарного извлечения прибыли. Рыночные отношения в Турции намного сильнее развиты, чем у нас. А мы, кыргызы, как всегда по простоте души своей ринулись в объятия нового старшего брата с надеждой, что они нам помогут, подтянут до своего уровня. У них свой интерес. Вы можете назвать какое-нибудь крупное промышленное производство, созданное Турцией в Кыргызстане? Нет, в основном это объекты торговли, супермаркеты и т.д. То есть турецкий капитал ориентирован на быстрое и эффективное получение прибыли здесь, выкачивание денег.

Сколько взвесить в граммах?

Не перебарщиваем ли мы? Не слишком ли безоглядно бросились в объятия нового старшего брата? Почему нам не присмотреться к тому, как строят свои отношения с Турцией наши соседи – Казахстан и Узбекистан?

Казахстан поддерживает с ней прагматичные равноправные партнерские отношения. Узбекистан допускает Турцию в свою экономику и культуру весьма умеренно, значительно дистанцируясь от нее. А по многим критериям, являясь региональной державой, Узбекистан даже соперничает с Турцией. Чего скрывать - и Узбекистан, и Казахстан, и Кыргызстан, еще будучи в составе СССР, в 80-е годы прошлого столетия по экономическим показателям, по образовательному уровню населения стояли намного выше Турции.

Однако выдающемуся премьеру Тургуту Озалу удалось за короткий срок вывести свой народ вперед, благодаря его экономическим реформам ВНП резко вырос. И сейчас Турция в числе самых развитых стран Азии.

Сотрудничество с этой страной у нас многогранно и успешно развивается. И это замечательно, нам есть чему поучиться у нее. Но Кыргызстану с учетом экономических и геополитических интересов своего народа, союзнических отношений с другими странами следовало бы более прагматично относиться к этим отношениям. Они должны быть взаимовыгодными. Что же касается общения в идеологической, духовной, культурной сферах, то оно не должно отрицательно сказываться на исконных традициях кыргызов и не подгоняться под стандарты чужестранцев.