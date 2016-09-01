Раскол: как соратники стали бывшими

Август 2016-го оказался для кыргызстанцев сложным и трагичным. В обществе активно обсуждали спущенные «Белым домом» поправки в Конституцию и настойчиво предлагаемый на ноябрь референдум. Пока противники инициатив собирали круглые столы и писали обращения президенту с требованием отказаться от затеи, на политическую сцену вышли члены временного правительства образца 2010 года. Правда, не в полном составе.

Роза Отунбаева, Азимбек Бекназаров, Кенешбек Душебаев, Исмаил Исаков, Эльмира Ибраимова, Эмильбек Каптагаев, Омурбек Текебаев и Болот Шерниязов поставили подписи под воззванием. Они не просто попросили Алмазбека Атамбаева соблюсти мораторий до 2020 года, но и открыто обвинили его в узурпации власти. Сказать, что глава государства разгневался – ничего не сказать.

Несмотря на то, что для страны 31 августа особый день – День независимости и главный праздник года, президент КР подготовил вовсе не юбилейную поздравительную речь. Бывших единомышленников он обозвал собаками, которые «полают-полают и исчезнут». Затем охарактеризовал их смутьянами. Еще раз рассказал притчу о стаде баранов, на забой которых ведет козел… Многим было понятно, кому персонально адресованы столь нелестные определения.

Экс-президент переходного периода, приглашенная на торжества, обвинения, граничащие с оскорблениями, терпеть не стала. Она покинула площадь Ала-Тоо, не дожидаясь, когда оратор закончит пламенную речь.

Бывший состав ВП долго ждать не стал и в тот же день потребовал от Алмазбека Атамбаева публичных извинений перед Розой Отунбаевой. Временщики осознают, что извинений не будет. Но необходимо хоть как-то сохранить лицо.

Вместе с тем Алмазбек Атамбаев сделал сенсационные признания. По его словам, члены ВП должны ответить за использование некоторыми из них служебного положения для личного обогащения. Он фактически признал, что был в курсе о фактах мародерства и причастности некоторых членов ВП к ним. Еще хуже – о подстрекательстве сепаратистов своими еще вчерашними соратниками тоже знал. И самое, пожалуй, неожиданное. Не было на референдуме 2010-го такого высокого процента проголосовавших за новую Конституцию и за избрание Розы Отунбаевой президентом переходного периода.

Знал и шесть лет молчал? Почему? На эти вопросы мы получим ответы, скорее всего, после завершения президентского срока Атамбаева. Для многих стало понятно - в рядах называющих себя авторами апрельской революции раскол. Но кыргызская политика имеет свойство быть не просто удивительной, а очень удивительной.

Несмотря на более чем жесткий обмен любезностями в День независимости, один из авторов обращения ВП против поправок в Основной закон Омурбек Текебаев призвал все фракции ЖК к объединению с… партией власти СДПК.

Высмеивают и правильно делают. Лавировать, чтобы сохранить хоть какой-то статус действующего политика, нужно изящнее.

Более аккуратным наблюдателем за происходящим выглядит бывший премьер-министр и тоже бывший временщик Темир Сариев. Он, конечно, не может оставаться в стороне. И предложил коллегам по ВП все-таки созвать Конституционное совещание, чтобы обсуждение предлагаемых поправок шло на профессиональном уровне, а не на улице.

Кстати, Темир Сариев воздержался от подписания заявления ВП с обвинениями Алмазбека Атамбаева в узурпации власти. После того, как «заклятые друзья» обменялись «комплиментами», Темир Сариев вновь сделал заявление. Он призвал отказаться от сведения счетов и взаимных обвинений. Услышат ли?

Вместе с тем он открыто обвинил в трусости те парламентские фракции, которые якобы и выступили инициаторами конституционной реформы. «Ответственность за реформу фактически взял на себя президент. Такую позицию парламентских лидеров следует рассматривать либо как трусость, либо как безответственность перед обществом, либо как своеобразную провокацию. Они подписались под проектом о внесении изменений, но не несут за это ответственности», - резюмировал экс-премьер-министр КР.

Алмазбеку Атамбаеву тоже перепало. «Конституция не принадлежит какому-либо одному политику, пусть и очень влиятельному. Эмоции и обиды в вопросах конституционной реформы неуместны», - отметил он, явно подразумевая несдержанность президента.

Впрочем, ранее Алмазбек Атамбаев подробно рассказал журналистам о причинах своих эмоциональных выступлений. На июльской встрече с представителями СМИ он поведал о своих недостатках и рассказал, за что его можно критиковать.

Кто больше лгал из членов ВП, отечественная история расскажет нам, но чуть позже. А женщин оскорблять все-таки не по-мужски…