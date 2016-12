Бишкек – Кара-Балта: лобби сильнее правил?

Реконструкция дороги Бишкек – Кара-Балта должна закончиться в 2017 году. На дворе уже вторая половина 2016 года, а работы на трассе так и не начинались. Стороны по-прежнему не могут определиться, кому же доверить реализацию столь важного проекта.

Танцы вокруг тендера

Те, кто часто ездит по этой дороге, хорошо знают, в каком состоянии она сейчас - давно нуждается в ремонте. Однако все упирается в деньги. Собственных средств у республики на этот проект нет, приходится обращаться к международному сообществу. Иностранного донора для проекта искали почти десять лет. Наконец финансировать проект согласился Азиатский банк развития. Стоимость проекта - $100 миллионов. Из них АБР выделяет $65 миллионов кредита и $35 миллионов гранта. Погашать займ мы будем через 32 года.

Несмотря на то, что бОльшая часть суммы – кредит, АБР выдвинул Кыргызстану достаточно жесткие условия. Международный финансовый институт контролирует процесс проведения тендера на реконструкцию дороги. Без его согласия итоги конкурса не утвердят. Тендер на строительство дороги объявили еще в декабре 2015 года. В середине июня 2016-го 16 заявок вскрыли. В итоге шесть признаны не соответствующими требованиям конкурса, а одна компания включена в черный список АБР. Во время изучения заявок остальных претендентов всплыли и другие интересные факты.

Самую меньшую цену в $70 миллионов при сметной стоимости проекта почти в $100 миллионов предложила China Railway №5 Engineering Group Co. LTD. - «дочка» China Railway Group. Компания известна тем, что в 2009 году пыталась выйти на рынок Европейского союза. Тогда ее дочернее предприятие с двумя китайскими партнерами выиграло тендер на строительство двух частей автомагистрали в Польше. Проект начался хорошо в части разработки и подготовки. Однако позже работы сели на мель на более поздних стадиях из-за плохого управления в рамках жесткой нормативно-правовой базы. В итоге проект провалили, China Railway Group заменили другим подрядчиком.

В 2012 году совет по этике Норвегии провел исследование компаний, которые инвестирует Пенсионный фонд страны. В 2014-м он рекомендовал Министерству финансов исключить China Railway Group из списка компаний, инвестируемых Пенсионным фондом - из-за коррупции.

Эксперты-практики усомнились в том, что при такой низкой стоимости проекта, которую предложила China Railway №5 Engineering Group Co. LTD., проект можно реализовать эффективно. Даже самые грубые подсчеты показали, что график выполнения работ может быть сдвинут, а стоимость работ возрастет в разы.

Кто платит, тот и музыку заказывает

После шумихи, которая поднялась в СМИ, тендерная комиссия более внимательно изучила и сами предложения, и всю подноготную претендентов. Победителя тендера и причин своего выбора в комиссии не называют до сих пор, ссылаясь на условия конфиденциальности.

«По инструкции банка вопрос тендера является конфиденциальным. Из-за того, что идет вмешательство со стороны, мы обратились в АБР с просьбой давать информацию общественности. Однако нам ответили, что сведения об участниках тендера, ценах, предложениях опубликуют после того, как АБР вынесет решение о присуждении контракта какой-то компании. До этого любая информация может повлиять на результат. Мы должны строго соблюдать законы банка. Пока процесс оценки не завершен», - прокомментировал такую секретность ИА «24.kg» глава группы реализации инвестиционных проектов Кубанычбек Мамаев.

Как бы там ни было, но шила в мешке не утаишь. И вокруг итогов тендера вновь разгорается скандал. Из собственных источников ИА «24.kg» стало известно, что в итоге решение комиссии вынесено не в пользу China Railway №5 Engineering Group Co. LTD. Однако в Азиатском банке развития с таким положением вещей категорически не согласны. В распоряжении агентства оказалось официальное письмо директора отдела транспорта и коммуникаций департамента АБР по Центральной и Западной Азии. В документе черным по белому написано - АБР не согласен с решением тендерной комиссии не поддерживать претендента, предложившего самую низкую цену. АБР также против рекомендации о присуждении контракта участнику со второй наименьшей ценой.

«АБР рекомендует присудить контракт участнику с наименьшей ценой - China Railway №5 Engineering Group Co. LTD. как претенденту, лучше всего отвечающему всем требованиям. Для того чтобы минимизировать риски из-за низкого ценового предложения, рекомендуем затребовать у China Railway №5 Engineering Group Co. LTD. гарантию на исполнение работ, увеличенную до 20 процентов от стоимости проекта, и/или иметь гарантию, выпущенную местным банком на выполнение соответствующих обязательств», - говорится в письме.

И только в случае, если China Railway №5 Engineering Group Co. LTD. не согласится с новыми условиями, Министерству транспорта и дорог следует обратиться в АБР для предварительного одобрения второго участника тендера, предложившего наименьшую цену.

Получается, что, несмотря на заключения экспертов и не совсем благостную репутацию China Railway №5 Engineering Group Co. LTD., международный финансовый институт откровенно лоббирует интересы этой компании.

Но, напомним, бОльшая часть выделяемой суммы - это кредит, и рассчитываться по нему будет Кыргызстан, то есть мы с вами, да еще и наши дети. Но мы почему-то не имеем права голоса… Нам выкручивают руки?