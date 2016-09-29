Когда понты дороже человечности

Онлайн-аукцион ГРС по продаже госномеров с особой комбинацией цифр наделал много шуму. Больше всего общественность всколыхнуло сообщение о том, что «крутой» номер продали почти за два миллиона сомов.

На кусок железки деньги нашлись. А вот на линейный ускоритель, который так нужен раковым больным, деньги всем миром неравнодушные кыргызстанцы собирают до сих пор.

Денег нет, но вы держитесь

Сбор средств на него объявили в мае. Всего надо 239 миллионов сомов. Оборудование в Национальном центре онкологии не обновлялось с 1990 года. Имеющиеся аппараты устарели морально и физически. На сегодня собрали около 1 миллиона сомов.

В правительстве на просьбы заложить средства на приобретение аппарата ничего вразумительного сказать не могут. Не удалось собрать хоть копейку и в парламенте. На просьбы корреспондента ИА «24.kg» депутаты вроде и не отказали, но и денег в общественный фонд «Помогать легко!» не перечислили.

Тем временем, как в насмешку, ГРС затеяла аукцион по продаже номеров с особенной комбинацией цифр. Торги начались на прошлой неделе. В первый день продали 143 комплекта. Цена разнилась от 2,7 тысячи до 5 тысяч сомов.

С утра продали госномер 001 ААА (01) за 594 тысячи сомов. При стартовой цене лота в 70 тысяч сомов. Но самая ожесточенная борьба развернулась за номер 777 ААА (01). При стартовой цене в 60 тысяч сомов через четыре часа его продали за 1 миллион 716 тысяч сомов.

Благотворительность: слова и дела

Председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев следил за аукционом, не отводя глаз от монитора и еле сдерживая эмоции. А после, радостно хлопая в ладоши, поспешил оправдать покупателя. Он уверен, что аукционы по продаже госномеров – благотворительность.

Какая же это благотворительность? Где гарантия, что вырученные деньги пойдут на необходимое, а не на зарплаты многочисленным чиновникам? Или господин Сарпашев забыл, как выглядит настоящая благотворительность? Мы напомним.

Вот это и есть настоящая благотворительность. Он не тратит их на покупку бесполезных «железок», чтобы чувствовать себя королем дороги, а просто помогает деткам в критической ситуации, тогда, когда шансов спасти жизнь маленькому человечку ничтожно мало. Он не делает из этого пиар-акцию, не выставляет себя героем. Просто помогает.

Клиент всегда прав?

В Интернете не стихают споры о том, откуда о потенциального покупателя такая крупная сумма денег. Желание выделиться из толпы в нашей стране порой просто зашкаливает. И в госпредприятии «Инфоком», которое и продает номера, защищать клиентов готовы до последнего, с пеной у рта и вопреки здравому смыслу.

За три дня аукциона по продаже госномеров с особенной комбинацией цифр их продано на 2,8 миллиона сомов. Получается, не так туго в стране с финансами, раз люди готовы отдавать такие деньги за уникальные номера.

«В мире полно богатых людей, готовых платить за свои прихоти и капризы. Частные компании, исполняя их, зарабатывают немалые деньги. В данном случае средства от продажи номеров поступят в госбюджет. Вот и считайте, сколько можно выплатить зарплат учителям, медикам и пенсионерам. Это главный плюс», - заявила пресс-секретарь организации Мээрим Искакова.

И даже пристыдила любителей считать чужие деньги. Дескать, плохая это манера - распоряжаться финансами богатых и сильных мира сего. Они сами вправе решить, когда заняться благотворительностью, а когда купить крутой номер.

«Никто не напрягается по поводу того, куда тратят деньги наши бизнесмены. Никто не осуждает их за миллионные обороты. Раньше такие номера продавали за большие деньги, куда они шли, никто не знает. А теперь все открыто. И кто знает, может, этот участник аукциона больше, чем мы все, помогает нуждающимся? А вы все, выходя из супермаркета, свои лишние 100-200 сомов подаете просящему?» - пристыдила недовольных чиновница.

У каждого из нас тысячи желаний - похудеть, заработать больше денег, купить телефон последней модели, стать обладателем крутого номера. У больного человека желание только одно — победить болезнь. Каждый волен сам делать выбор - купить уникальный номер за 2 миллиона сомов или принести эти деньги в Фонд «Помогать легко».

Для меня выбор очевиден: действительно «крут» тот, кто своими миллионами спасает жизни людей. И совсем не важно, как он их заработал. Хотя в Кыргызстане это вряд ли возможно. Понты - они ведь дороже человечности.