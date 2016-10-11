Не отбирайте детство у девчонок…

Несколько лет назад весь мир следил за подготовкой к свадьбе 12-летней норвежской девочки и 37-летнего мужчины. Подробностями подготовки к торжеству Тея, так звали маленькую невесту, с удовольствием делилась в интернет-блоге. До самого часа «Х» общественность не знала о том, что подготовка к бракосочетанию – фейк, и пыталась повлиять на выбор девочки. Сочувствующие писали ей сообщения, а в день свадьбы у стен церкви скандинавы провели митинг. К счастью, у самого алтаря маленькая Тея сказала «нет» великовозрастному жениху, и все вздохнули с облегчением.

Как оказалось, это был проект правозащитной организации, которая таким образом решила обратить внимание на проблему ранних браков, в результате которых страдают именно девочки. Своей цели правозащитники добились – свадьба 12-летней школьницы всколыхнула скандинавское общество.

А что у нас?

А в Кыргызстане это не фейк, это реальность, на которую наши законодатели чуть-чуть было не закрыли глаза. В мае 2016 года парламентский корпус не принял законопроект, инициатором которого была депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Аида Салянова.

Напомним, документом предусматривалась уголовная ответственность священнослужителей за освящение брака до его регистрации в ЗАГСе и совершение обряда бракосочетания с несовершеннолетними. Аида Салянова заявляла, что «уголовное преследование лиц, своими действиями попирающих общепринятые устои и взгляды на институт брака и семьи, позволит переломить сложившуюся ситуацию и вернуть ее в цивилизованное русло, тем самым защитить права несовершеннолетних».

Общество возмутилось действиями народных избранников. Последние пытались оправдаться тем, что документ сырой и его необходимо доработать, а некоторые и вовсе утверждали, что отсутствовали при голосовании.

Представитель ОФ «Центр исследования демократических процессов» Лариса Илибезова заявила, что 61 депутат парламента КР, проголосовавшие против законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за участие в религиозном освещении брака с несовершеннолетними, отвернулись от проблем более 6 тысяч соотечественниц, выданных замуж до 15 лет и более 160 тысяч – до 18 лет.

Учитывая высокий резонанс итогов прошлого голосования, когда законопроект не прошел, депутаты все же вернулись к законопроекту о запрете нике без регистрации в ЗАГСе и проголосовали повторно. «За» в первом чтение проголосовали 69 парламентариев, «против» - 30. Позже ЖК все же одобрил законопроект. Документ был принят в заключительном - третьем - чтении и отправлен на подпись президенту страны.

Согласно ему, в случае если один из молодоженов является несовершеннолетним, то за проведение религиозного обряда предусмотрено уголовное наказание от 3 до 5 лет. При этом ответственность несут как священнослужитель, совершивший обряд, так и родители жениха и невесты.

А если один из молодоженов является совершеннолетним, то он также будет отвечать перед законом. За соответствующие поправки в Семейный и Уголовный кодексы проголосовали 60 депутатов, но 48 нардепов высказались против.

Вы только вдумайтесь, 48 человек не видят ничего преступного в связи с несовершеннолетними.

«Герои» нашего времени…

Удивительно, но среди мужчин, проголосовавших против законопроекта, оказалась одна дама, кстати, имеющая трех девочек-подростков, некая Махабат Мавлянова. В одном из своих интервью она сказала:

Может, депутату кажется, что нежными и заботливыми созданиями являются исключительно дети народных избранников? Что касается остальных проголосовавших против законопроекта, складывается ощущение, что у них или детей нет, или в их семьях растут исключительно сыновья. Иначе как понять их позицию?

А ведь ситуация в мире довольно тревожная. Например, по данным норвежских журналистов, 39 тысяч девочек по всему миру каждый день «вырывают из детства» и выдают замуж. И мы туда же?

Считаем уместным привести список депутатов, проголосовавших против законопроекта, страна должна знать своих «героев»:

Несмотря на то, что в парламенте инициаторы столкнулись с мощным противодействием, разум все же возобладал - законопроект принят. А его инициатор Аида Салянова на одной из встреч с журналистами сообщила, что если благодаря этому документу будет спасена от раннего брака хоть одна девочка, ее усилия были не напрасны, даже несмотря на то, что юрист нажила себе врагов.

Примерь рубаху на себя

А противникам законопроекта мы посоветуем поставить на место несчастных девочек-подростков, которых выдают замуж часто против их воли, у которых нет отца, брата или дяди- депутата, своих детей. Хотели ли бы они этого? Стоит задуматься и о том, что в раннем возрасте достаточно высоки риски для здоровья в процессе ранней беременности и родов.

Ну и, наконец, еще один немаловажный фактор: браки с несовершеннолетними не имеют юридической силы. Следовательно, права самих маленьких жен и их детей не защищены законом, соответственно ни о каком разделе имущества не может идти речи. Более того, рожденные вне закона дети не могут претендовать на алименты в случае, если их папаши вздумают завести другую супругу. Это хорошо, если родная семья примет обратно девушку с детьми и поможет. А если нет? В таких случаях молодые женщины, чтобы прокормить детей, вынуждены уезжать на заработки и детвору оставлять с родней. О том, что страдают в таких случаях все, говорить не будем, как и о «счастливом детстве» никому не нужных ребят.

Но даже если мужчина не бросал семью, а умер по той или иной причине, то и наследство ни жене, ни детям не полагается. Это хорошо, если родственники покойного окажутся сердобольными и порядочными и не выгонят их из дому, но где гарантия этого? Как показывает жизнь, за наследство с родственниками разгорается порой настоящая война даже в тех семьях, где браки юридически оформлены, что уж говорить о девчонках, которых как бессловесную скотину привели в чужой дом?

Позорное пятое место

Согласно статистике, в Кыргызстане 15 процентов девушек выходят замуж в возрасте до 18 лет, 1 процент - до 15 лет. По результатам исследований, проведенных в 35 странах Евразии, Кыргызстан занимает пятое место по показателю ранних браков.

После принятия законопроекта ситуация должна измениться. Раз взрослые Бога не боятся, может быть, поостерегутся Закона? А еще лучше, если задумаются о том, что у страны нет будущего без уважения к Женщине, к Матери, нет будущего без здорового генофонда. И без здорового сознания тоже.