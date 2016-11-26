Чуть теплый прием: как премьер-министр согревал Токмак

Пока чиновники доказывают общественности, что информация о замерзающем Токмаке не соответствует действительности, горожане согреваются как могут и чем могут.

Помогите! Замерзаем!

В середине ноября в редакцию ИА «24.kg» стали приходить тревожные сообщения из Токмака: горожане жаловались на отсутствие отопления. После пришли известия, что замерзают и жители военного городка, а детворе с сотрудниками трех школ и одного сада пришлось устроить вынужденные каникулы.

В Минобразе пояснили, что о ситуации им известно, но вопрос практически решен: тепло будет в ближайшее время. Чиновники мэрии спешно отрапортовали, что скоро горожане согреются, так как договорились о подаче природного газа в котельную МП «Токмак-Жылуулук». Однако спустя несколько дней вопрос с теплом так и не решился.

«Не было такого!…» Но проблема есть

А вот полпред правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов и вовсе сообщил: «Четыре дня назад газ дали. Сегодня всем восемнадцати социальным объектам отопление поступает. Школы не закрывали. Проблема остается только с жителями военного городка».

Журналистов обвинили в нагнетании ситуации. Дескать, в домах и учреждениях Токмака все нормально, всем тепло. А мэр каждые полчаса лично докладывает о ситуации.

Что же мешало до наступления холодов, о которых, кстати, предупреждали синоптики, проверить системы отопления, договориться с коммунальными службами и поставщиками газа? Но нет, когда «грянул гром», вместо оперативного решения проблем мы начинаем переводить стрелки…

По словам полпреда в Чуйской области, Токмак получает не полный объем газа. Но на днях он был у первого вице-премьер-министра и попросил решить вопрос.

Бактыбек Кудайбергенов отмечал, что задолженность перед «Газпромом» составляет около 44 миллионов сомов. В настоящее время решается вопрос выделения субсидии в 13 миллионов сомов», – добавил глава Чуйской области.

Однако ранее руководитель аппарата мэрии Токмака Алмаз Чорчонов сообщил, что муниципалитет не в состоянии выплачивать такие деньги, а бюджетники рискуют остаться без зарплаты.

Так кто же лжет?

Вчера в Токмак нагрянул премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Директор Дома ребенка Татьяна Гринько сообщила: несмотря на отсутствие отопления, дети в учреждении не мерзли. «У нас предусмотрены альтернативные источники отопления, благодаря которым температура воздуха в комнатах составляла 20-24 градуса тепла», - рассказала она.

Главное в ее докладе - помимо «дети не мерзли» - еще и «несмотря на отсутствие отопления»… Это не значит, что журналисты дезинформируют: отопления нет, и это факт! Это означает, что соцработники выкручиваются сами. Как могут.

И директор Дома ребенка, конечно, не признается высокому гостю, что местные чинуши просто провалили подготовку к зиме. Она понимает, что премьер уедет, а ей еще работать.

Это понимает и воочию увидевший Токмак Сооронбай Жээнбеков, раскритиковавший за слабую подготовку к отопительному сезону его мэра Жыргалбека Шамыралиева. Глава кабмина отметил, что можно было избежать возникших проблем.

А вчера коллеги с Пятого канала измерили температуру в Доме малютки. «Сооронбай Шарипович (Жээнбеков, премьер-министр КР. – Прим. ИА «24.kg»), вам дают неверную информацию. Накануне наш корреспондент лично держал в руках термометр в Доме ребенка. Было +16», - пишет главред телеканала, подчеркнув, что фото сделали накануне.

На момент выхода материала стало известно, что без отопления остались и жилые многоквартирные дома уже в Сокулуке. Жителям тоже мерзнуть до тех пор, пока к ним не соизволят приехать высокопоставленные гости из Бишкека?