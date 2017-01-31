Налог на роскошные авто. Почему депутаты против

Министерство экономики Кыргызстана предлагает увеличить налог на роскошные автомобили с объемом двигателя свыше 3 литров . Депутаты приступили к его обсуждению, но сразу выступили против: дескать, народ не выдержит удара по карману.

Роскошь приписали чабанам

Нардепы переживают за чабанов и фермеров, которые ездят на внедорожниках и не смогут платить высокий налог. Однако выяснилось, что в Кыргызстане лишь 3 процента автолюбителей могут позволить себе такие машины. И отнюдь не чабаны. Еще 13 процентов владельцев машин просто не платят налог.

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жыргалбек Турускулов выступил против повышения налога для автомобилей с объемом двигателя более 3- 4 литров . «Нельзя лезть в карман налогоплательщика. Надо придумать другие методы пополнения бюджета. К примеру, привлечь инвесторов, разработать программы. Неправильно пополнять казну так», - сказал он.

Министр экономики Арзыбек Кожошев пояснил, что простого населения повышение не коснется. Это налог на предметы роскоши.

«Предлагается применение корректировочного коэффициента с привязкой к объему двигателя автотранспортного средства с учетом года выпуска с сохранением действующей ставки налога», - сказал министр.

Судя по декларации о доходах за 2015 год, беспокоится народный избранник не за фермеров, а за себя любимого. В собственности у него «Лексус GX 470» 2006 года, а у его ближайшего родственника – «Тойота Прадо». При этом нардеп заработал за год всего 71,9 тысячи сомов. Конечно, на такую зарплату не то что заплатить налоги сложно, но и заправлять железного коня.

Как хотят увеличить налог

Разрабатывая законопроект, чиновники хотели решить проблему социального неравенства, то есть состоятельные граждане должны платить больше.

Кыргызстан решил воспользоваться опытом соседей и ввести налог на роскошь. К примеру, в России двойным налогом облагаются машины стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей, с момента выпуска которых прошло не более пяти лет. В три раза транспортный налог увеличится для хозяев машин ценой от 10 до 15 миллионов рублей и свыше 15 миллионов рублей, если с момента выпуска транспортных средств прошло не более 10 и 20 лет.

В Казахстане налог на роскошь установлен в зависимости от объема двигателей легковых автомобилей, произведенных в РК после 31 декабря 2013 года или ввезенных в республику после 31 декабря 2013 года. В пересчете на сомы налог у соседей на автомобиль объемом двигателя свыше 3 литров составит 14,2 тысячи сомов.

Минэкономики Кыргызстана предлагает увеличить ставки следующим образом:

Но существующая система уже неидеальна, раз 13 процентов владельцев машин не платят налог. Повышение ставок не решит проблемы, а напряженность в обществе усилится. Ведь не любую машину с двигателем более 3 литров можно признать роскошной.

Лучше заложить налог на транспорт в цену топлива. Кто больше ездит, загрязняет окружающую среду и разбивает дороги, тот и платит больше.

К слову, такой законопроект уже разработал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Депутаты предпочитают «Лексус»

Чиновники Кыргызстана привыкли к комфорту. Если покупать кресла, то кожаные с откидной системой, туалетную бумагу – с выбитыми рисунками, часы – обязательно швейцарские. К выбору машин они подходят так же. Правда, порой оправдываются тем, что по работе часто ездят в регионы, а дороги в республике оставляют желать лучшего.

При обсуждении законопроекта об увеличении налога на дорогие и мощные машины мнения нардепов разделились.

По мнению Максата Сабирова, правительство намерено собрать деньги с богатых. «Но, полагаю, 13 процентов налоговых неплательщиков – зажиточные. Вы не сможете заставить их платить», - резюмировал депутат.

Вместе с тем его близкий родственник, не имея заработка, содержит «Лексус GX 470» 2005 года.

Близкий родственник депутата Кубанычбека Нурматова владеет «Лексусом GX 470» 2009 года выпуска. Но нардеп признает, что у фермеров нет машин с большим расходом топлива.

В семье Азамата Арапбаева помимо прочего транспорта два внедорожника – «Лексус LX 570» и «Тойота Ленд Крузер».

У близкого родственника Осмонбека Артыкбаева – «Лексус GX 460».

У Анвара Артыкова – «Тойота Ленд Крузер». Данияр Аттокуров - владелец «Тойоты Ленд Крузер 105» и «Лексуса GX 460».

Родня лидера парламентской фракции «Республика – Ата Журт» Омурбека Бабанова имеет в собственности «Тойоту Ленд Крузер Прадо» и «Тойоту Ленд Крузер 200».

Один из богатейших депутатов Кыргызстана Абтандил Кулбараков, заработавший в 2015 году 16,2 миллиона сомов, владеет «Лексусом 570» 2013 года выпуска. У его родственников «Лексус 460» 2014 года выпуска.

Еще один миллионер Жогорку Кенеша – Зиядин Жамалдинов в 2015-м заработал 12,2 миллиона сомов и владеет «Лексусом 470».

У Кожобека Рыспаева «Лексус LX 570» 2011 года выпуска. У родственников спикера Чыныбая Турсунбекова аналогичный автомобиль, но 2014 года.

Конечно, имея такой автопарк, не стоит удивляться возмущению народных избранников и тому, что они в итоге законопроект не примут.