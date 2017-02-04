Выборы президента: Кыргызстан вошел в зону турбулентности

Алмазбек Атамбаев уходит. Его место на политической арене занимают кандидаты на главный пост страны.
Выборный процесс запустила партия «Акшумкар», выдвинувшая своего лидера Темира Сариева кандидатом в президенты.
Официально полномочия действующего президента Алмазбека Атамбаева заканчиваются 1 декабря 2017 года.
Но никто, в том числе и близкие соратники пока действующего главы государства, не исключает, что сроки выборов могут скорректировать с учетом политической и экономической ситуации.
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Первой начала распадаться законодательная власть. Жогорку Кенешем управляет уже не спикер Чыныбай Турсунбеков, не коалиция большинства. Коалиция готова развалиться в любой момент.
Последние пять лет центром притяжения в парламенте была фракция СДПК. Но сейчас она разделилась на три группы. Лидер
Процесс зашел настолько далеко, что вряд ли даже такой опытный аппаратчик, как Аалы Карашев, успеет заново сцементировать правящую фракцию.
Последние полгода в качестве основного кандидата в президенты от СДПК рассматривалась фигура
Президент и его партия, по всей вероятности, определятся с кандидатом только после визита в Бишкек Владимира Путина. Его прилет запланирован на 28 февраля.
До этого времени не стоит ожидать
Алмазбек Атамбаев и его окружение рассчитывают, что авторитет действующего президента и административный ресурс сделают их ставленника одним из фаворитов на выборах.
Кандидат в президенты Темир Сариев уже предложил создать общественный наблюдательный совет для контроля центрального сервера Центризбиркома.
Предстоящий политический марафон отличается от всех предыдущих выборов. Курманбека Бакиева на президентский трон привела мартовская
Явного фаворита, за которым бы стояла революционная толпа, на нынешних выборах не будет. Каждому кандидату, в том числе и от партии власти, придется сильно потрудиться, чтобы доказать свою состоятельность избирателям.
Большинство потенциальных кандидатов понимает, что для проведения успешной избирательной кампании им придется апробировать какие-то новые варианты.
На партийной конференции лидер «Акшумкара» Темир Сариев признал, что народ сейчас будет выбирать не только отдельно взятого политика, а пойдет голосовать за команду. За команду, которую удастся сформировать будущему президенту.