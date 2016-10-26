Пока не известно, кто и на какие деньги реализует Госпрограмму по психздоровью

Пока не известно, кто и на какие деньги реализует Государственную программу по охране психического здоровья.

Сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» ее участники заявили о том, что рабочая группа завершает проект документа, рассчитанный на 2017-2030 годы.

На вопрос, кто будет реализовывать программу, учитывая нехватку психологов и то, что на всю республику приходится 146 психиатров, эксперт по организации здравоохранения Бурул Макенбаева признала, что это большая проблема.

«На самом деле университеты в большом количестве выпускают и социальных работников, и психологов, но куда они исчезают потом? Поэтому госпрограмма предполагает формирование ставок психологов в школах, в квартальной милиции, в центрах семейной медицины. Они не только напрямую будут оказывать помощь клиентам, но и, в первую очередь, тем специалистам, которые работают с населением. Обучать их, поддерживать в тяжелых случаях. В первую очередь нужны общего, совершенно широкого плана знания о психическом здоровье», - сказала она.

«Выпускники выходят, но они не вооружены современными знаниями в области психического здоровья. Госпрограмма будет предписывать всем учебным заведениям обновить, модернизировать свои программы и привести их в соответствие с доказательной медициной», - отметила она.

На вопрос, сколько средств потребуется на реализацию программы, Бурул Макенбаева ответила: «Пока сейчас завершается свод мероприятий, потом экономисты будут считать ее стоимость. Очень много мероприятий надо делать, конечно, на государственные средства».