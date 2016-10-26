На ремонт оборудования в НЦО выделили 500 тысяч сомов

Правительство КР выделило 500 тысяч сомов Национальному центру онкологии на ремонт гамма-терапевтического аппарата «Терабалт».

По данным пресс-службы кабмина, и.о. вице-премьер-министра КР Гульмира Кудайбердиева и сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ Михаил Швыдкой сегодня посетили детское отделение НЦО.

В рамках XI форума, проходящего в Бишкеке, творческая и научная интеллигенция стран СНГ выступила с инициативой организовать благотворительную акцию для детей Центра онкологии.

В рамках акции Михаил Швыдкой передал детскому отделению лекарства. Было организовано кукольное представление. Отделению также передали коллекцию картин молодых художников стран СНГ, участвующих в выставке в рамках форума.

Гульмира Кудайбердиева от имени правительства передала Национальному центру онкологии сертификат на 500 тысяч сомов для ремонта аппарата «Терабалт», установленного в 2008 году. В сутки лучевое лечение при помощи него получают около 180 больных. В октябре произошла поломка оборудования, для ее устранения пригласили специалистов завода–изготовителя из Чехии.