Состояние пострадавших в ДТП на Тоо-Ашуу - средней тяжести

Состояние госпитализированных после дорожно-транспортного происшествия на перевале Тоо-Ашуу - средней тяжести. Об этом ИА «24.kg» сообщил и.о. министра здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, в результате аварии три человека скончались на месте, еще один умер от полученных травм в больнице.

«Пострадали 14 человек, из них четверо в настоящее время остаются в Жайылской территориальной больнице, двоих отправили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО). Их состояние средней тяжести, одного прооперировали. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь», - сказал глава Минздрава.

Талантбек Батыралиев подчеркнул, что вопрос под его личным контролем.

Фамилии погибших и пострадавших сообщат позже.

Вечером 4 ноября в тоннеле имени Кольбаева (перевал Тоо-Ашуу) грузовая фура протаранила три легковые автомашины.