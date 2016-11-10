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В Кыргызстане 14-18 ноября в рамках Всемирной недели правильного использования антибиотиков пройдет кампания «Антибиотики: используйте с осторожностью». Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
По данным пресс-центра Минздрава, всемирная неделя призвана привлечь внимание мирового сообщества к глобальной проблеме устойчивости к антибиотикам и довести информацию широким слоям населения, работникам здравоохранения и ответственным лицам.
URL: http://www.24.kg/zdorove/39651/