В Кыргызстане 14-18 ноября в рамках Всемирной недели правильного использования антибиотиков пройдет кампания «Антибиотики: используйте с осторожностью». Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Такие препараты следует использовать для лечения бактериальных инфекций только по назначению квалифицированного врача или ветеринара. Антибиотики нельзя хранить «на всякий случай» или делиться ими с другими людьми.

По данным пресс-центра Минздрава, всемирная неделя призвана привлечь внимание мирового сообщества к глобальной проблеме устойчивости к антибиотикам и довести информацию широким слоям населения, работникам здравоохранения и ответственным лицам.