RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
ВИЧ+. Я один из вас
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 22:14
НОВОСТИ ДНЯ:
Здоровье
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Антибиотики: используйте с осторожностью!

10/11/16 14:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане 14-18 ноября в рамках Всемирной недели правильного использования антибиотиков пройдет кампания «Антибиотики: используйте с осторожностью». Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

 

  • Такие препараты следует использовать для лечения бактериальных инфекций только по назначению квалифицированного врача или ветеринара. Антибиотики нельзя хранить «на всякий случай» или делиться ими с другими людьми. 

По данным пресс-центра Минздрава, всемирная неделя призвана привлечь внимание мирового сообщества к глобальной проблеме устойчивости к антибиотикам и довести информацию широким слоям населения, работникам здравоохранения и ответственным лицам.

URL: http://www.24.kg/zdorove/39651/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ