Борьба с диабетом: поучаствуй во флешмобе

В Бишкеке 14 ноября, во Всемирный день диабета, перед памятником Курманджан датке пройдут акция по раннему выявлению диабета среди лиц с факторами риска, флешмоб, пробег пациентов с сахарным диабетом в Дубовом парке и раздача гуманитарной помощи.

Всемирный день проходит под эгидой ООН, ВОЗ и Международной диабетической федерации.

В 2016 году Всемирный день диабета проводится под лозунгом «Диабет и глаза», так как осложнения на орган зрения у пациентов с диабетом являются главной причиной слепоты.

В этот день c целью улучшения знаний для врачей в Республиканской научной медицинской библиотеке МЗ КР проведут лекции.

В Кыргызстане на одного официально зарегистрированного больного сахарным диабетом приходится 3-4 уже болеющих, но еще не знающих об этом человека.

По данным Республиканского медико-информационного центра МЗ КР, на 1 января 2016 года в стране зарегистрировали свыше 51 тысячи больных диабетом.

Кыргызстан первым из стран СНГ принял в 2006 году Закон «О сахарном диабете».