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Борьба с диабетом: поучаствуй во флешмобе
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Борьба с диабетом: поучаствуй во флешмобе

10/11/16 19:24, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Бишкеке 14 ноября, во Всемирный день диабета, перед памятником Курманджан датке пройдут акция по раннему выявлению диабета среди лиц с факторами риска, флешмоб, пробег пациентов с сахарным диабетом в Дубовом парке и раздача гуманитарной помощи.

 

Всемирный день проходит под эгидой ООН, ВОЗ и Международной диабетической федерации.

 

  • В 2016 году Всемирный день диабета проводится под лозунгом «Диабет и глаза», так как осложнения на орган зрения у пациентов с диабетом являются главной причиной слепоты.

В этот день c целью улучшения знаний для врачей в Республиканской научной медицинской библиотеке МЗ КР проведут лекции.

 

 

В Кыргызстане на одного официально зарегистрированного больного сахарным диабетом приходится 3-4 уже болеющих, но еще не знающих об этом человека.

 

  • По данным Республиканского медико-информационного центра МЗ КР, на 1 января 2016 года в стране зарегистрировали свыше 51 тысячи больных диабетом.

Кыргызстан первым из стран СНГ принял в 2006 году Закон «О сахарном диабете». 

URL: http://www.24.kg/zdorove/39670/

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