Скажи курению нет!

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Ежегодно в третий четверг ноября в некоторых странах отмечают Международный день отказа от курения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 90 процентов смертей от рака легких, 75 процентов — от хронического бронхита и 25 процентов — от ишемической болезни сердца обусловлены курением.
Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот показатель может повыситься до одного человека за три секунды).
«Если посмотреть возрастную группу от 15 лет и старше, то курильщиков - примерно 20 процентов. В группе 13-15-летних за несколько лет курение сигарет уменьшилось практически в два раза, но потребление насвая при этом среди них выросло в три раза», - сказала ИА «24.kg» Чинара Бекбасарова.
«В ноябре Минздрав совместно с организациями здравоохранения и молодежными организациями проводит ряд мероприятий. Сегодня, к примеру, главный внештатный пульмонолог министерства Талантбек Сооронбаев совместно с другими специалистами в одном из торговых центров проводит акцию. Будут определять всем желающим уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и раздавать буклеты с рекомендациями о том, как бросить курить», - сообщила Чинара Бекбасарова.
«Курение является нездоровым образом жизни и фактором риска многих грозных заболеваний. И с ним нужно бороться», - подытожила национальный координатор.
URL: http://www.24.kg/zdorove/40058/