Число пострадавших на «Дордое» увеличилось до пяти. Есть граждане Казахстана

Число госпитализированных в результате ЧП на «Дордое» увеличилось до пяти, среди них есть граждане Казахстана. Об этом сообщает консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

По сообщению из Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, в центр госпитализированы:

1. Я.Ф., 1976 года рождения. Поступила по линии скорой медицинской помощи, госпитализирована в травматологическое отделение.

2. В.З., 1954 г .р., госпитализирована в отделение реанимации.

3. Ж.О., 1978 г .р., гражданка Казахстана, госпитализирована в отделение реанимации.

4. Т.Н., 1956 г .р., гражданка Казахстана, госпитализирована в отделение реанимации.

5. 31-летняя А., проживание неизвестно. Без сознания, госпитализирована в отделение реанимации.

Напомним, сегодня на рынке «Дордое» обрушилось 350 квадратных метров крыши.