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Число пострадавших на «Дордое» увеличилось до пяти. Есть граждане Казахстана

29/11/16 16:22, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Число госпитализированных в результате ЧП на «Дордое» увеличилось до пяти, среди них есть граждане Казахстана. Об этом сообщает консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

 

По сообщению из Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, в центр госпитализированы:

 

1. Я.Ф., 1976 года рождения. Поступила по линии скорой медицинской помощи, госпитализирована в травматологическое отделение.

2. В.З., 1954 г.р., госпитализирована в отделение реанимации.

3. Ж.О., 1978 г.р., гражданка Казахстана, госпитализирована в отделение реанимации.

4. Т.Н., 1956 г.р., гражданка Казахстана, госпитализирована в отделение реанимации.

5. 31-летняя А., проживание неизвестно. Без сознания, госпитализирована в отделение реанимации.

 

Напомним, сегодня на рынке «Дордое» обрушилось 350 квадратных метров крыши.

URL: http://www.24.kg/zdorove/40677/

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