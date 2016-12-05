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Вспышка ОРВИ: в Бишкеке проверят посещаемость в детсадах и частных школах

5/12/16 09:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в детских образовательных учреждениях продолжается. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) Бишкека Артур Буюклянов.

 

По его словам, сегодня контроль будет вестись по частным школам, частным и муниципальным детским садам.

 

На вопрос, могут ли сотрудники ЦГСЭН закрыть частные учреждения, он ответил: «Наши специалисты могут помочь с выдачей документов для приостановления учебного процесса. Но мы также обзваниваем частные школы и смотрим на процент заболеваемости. Два таких объекта ранее закрыли», - сказал он.

 

Артур Буюклянов отметил, что дети школьного возраста болеют чаще, но посещаемость детских дошкольных учреждений тоже снижается.

 

Заболеваемость ОРВИ, по его словам, пойдет на спад в течение недели-двух.

URL: http://www.24.kg/zdorove/40982/

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