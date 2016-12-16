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В Кыргызстане из-за отсутствия воды растет инвалидность населения

16/12/16 11:20, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Из-за проблем с доступом к питьевой воде в Кыргызстане увеличивается инвалидность населения. Об этом заявил депутат Алмазбек Токторов на заседании парламентской фракции «Кыргызстан».

 

На заседании рассматривали законопроект о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития. В соглашении отмечается, что КР получит $23,5 миллиона на развитие сельского водоснабжения и санитарии трех сел.

 

Депутаты проект поддержали. Но выказали недовольство работой правительства в части обеспечения населения водой. Они вспомнили и скандальный проект «Таза суу», который в республике реализовывали в несколько этапов. Однако в итоге во многих участвовавших в проекте селах воды так и нет.

 

«Надо решать вопрос доступа населения к чистой воде. Министерство здравоохранения не даст соврать, что отсутствие воды приводит к различным болезням», - заявил депутат Алмазбек Токторов.

URL: http://www.24.kg/zdorove/41719/

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