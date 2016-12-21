В Кыргызстане за 9 месяцев выявили туберкулез более чем у 300 детей

За 9 месяцев 2016 года в Кыргызстане зарегистрировано 4 тысячи 420 вновь выявленных случаев туберкулеза, из них 312 - у детей. Об этом сообщили в Минздраве со ссылкой на Национальный центр фтизиатрии.

По их данным, сегодня в Бишкекской городской противотуберкулезной больнице прошло информационно-образовательное мероприятие для пациентов, принимающих лечение от туберкулеза.

По словам заместителя главного врача по лечебной работе медучреждения Тамары Баялиевой, ежегодно в стенах стационара пролечиваются тысяча пациентов. В 85 процентах случаев их выздоровление затягивается из-за самовольного прерывания курса лечения и широкого распространения мультирезистентной лекарственной устойчивости (МЛУ) туберкулеза к медикаментам.

«Туберкулез излечим, если соблюдать режим лечения и правильный образ жизни», - сказала Тамара Баялиева.