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В Кыргызстане за 9 месяцев выявили туберкулез более чем у 300 детей

21/12/16 16:26, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

За 9 месяцев 2016 года в Кыргызстане зарегистрировано 4 тысячи 420 вновь выявленных случаев туберкулеза, из них 312 - у детей. Об этом сообщили в Минздраве со ссылкой на Национальный центр фтизиатрии.

 

По их данным, сегодня в Бишкекской городской противотуберкулезной больнице прошло информационно-образовательное мероприятие для пациентов, принимающих лечение от туберкулеза.

 

По словам заместителя главного врача по лечебной работе медучреждения Тамары Баялиевой, ежегодно в стенах стационара пролечиваются тысяча пациентов. В 85 процентах случаев их выздоровление затягивается из-за самовольного прерывания курса лечения и широкого распространения мультирезистентной лекарственной устойчивости (МЛУ) туберкулеза к медикаментам.

 

«Туберкулез излечим, если соблюдать режим лечения и правильный образ жизни», - сказала Тамара Баялиева.

URL: http://www.24.kg/zdorove/42078/

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