В новогоднюю ночь в Бишкеке никто не пострадал от пиротехники

В новогодние праздники пострадавших от пиротехники в больницы Бишкека не поступало. Об этом журналистам сообщил главный врач столичной Станции скорой помощи Искендер Шаяхметов.

По его словам, ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года прошла относительно благополучно. На линии работало 38 медицинских бригад и 40 автомашин «скорой». Еще две бригады были в резерве.

Всего в новогоднюю ночь зафиксировали 642 обращения. Из них 463 раза медики выезжали на место, дали 179 консультаций, госпитализировали 112 человек.

В новогоднюю ночь зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие. Еще 24 взрослых и 59 детей обратились к медикам с ОРВИ. Из них госпитализировали 18 взрослых и 17 детей. С острыми кишечными инфекциями обратились 10 взрослых и 7 детей. В больницу положили 5 взрослых и 3 детей.

В новогоднюю ночь три человека пострадали в драках, а один обратился к врачам из-за приступа гастрита прямо во время праздничных гуляний на площади Ала-Тоо.

За минувшие сутки на Станцию скорой помощи поступило 578 обращений.

Врачи дали 140 консультаций, выезжали 438 по вызовам и госпитализировали 153 человека.

Основные обращения – ОРВИ (госпитализированы 16 детей и 16 взрослых), острые кишечные инфекции (в больницы попали 5 взрослых и 5 детей) и три аварии (пострадали два человека).