В Бишкеке с начала года зарегистрировано два случая ботулизма

За 10 дней нового года в столице зарегистрировано два случая заболевания ботулизмом. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

По их данным, оба связаны с употреблением домашних консервов (огурцы и баклажаны).

Как сообщается, больные своевременно обратились в Республиканскую клиническую инфекционную больницу и в настоящее время получают лечение.

Врачи призывают граждан с осторожностью употреблять домашние консервы и при появлении симптомов отравления немедленно обращаться за медицинской помощью.

Как рассказала санврач Гульнара Кожогулова, инкубационный период ботулизма составляет от нескольких часов до 10 дней. Его признаки: слабость, головокружение, тошнота, боли в области желудка, нарушение походки, координации движений, ухудшение зрения. У человека опускается веко, нарушается механизм глотания, возникает паралич речи.

«Таких симптомов, как рвота, диарея, может и не быть, а если и будут, то лишь разовые», - пояснила врач.