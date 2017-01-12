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Алмазбек Токторов: На госзакупках лекарств можно смело сэкономить до 15 процентов
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Алмазбек Токторов: На госзакупках лекарств можно смело сэкономить до 15 процентов

12/01/17 12:24, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

На государственных закупках медикаментов можно смело сэкономить 10-15 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции ИА «24.kg» сообщил депутат парламента Алмазбек Токторов.

 

«Есть препараты, которые в разы дороже продаются на нашем рынке. Специалисты могут объяснить это емкостью рынка и найти другие причины. Но это не оправдание. Когда меняется политическая система, всегда появляются какие-то детские болезни, болезни роста. При этом делается снисхождение, давайте сначала обеспечим, насытим рынок, а потом будем думать над ценами. Этот период прошел лет пять назад, и система поменялась», - сказал нардеп.

 

Он отметил, что физическую доступность лекарств в Кыргызстане «вроде обеспечили». «Даже в отдаленных регионах можно их приобрести, а вот по ценовой доступности ситуация не так продвинута, как хотелось бы. Но мы знаем, как с этим бороться», - добавил Алмазбек Токторов.

URL: http://www.24.kg/zdorove/43058/

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