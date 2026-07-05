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Чуйские и иссык-кульские закаты. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Бишкеку, полюбуемся закатами в Кара-Балте и на Иссык-Куле, побываем на его северном и южном берегах.

Для начала прогуляемся по Бишкеку в районе городка Совмина. Фотографии там сделал наш постоянный автор Николай Манаковский.

Заглянем еще в один столичный парк — Ата-Тюрка. Там во время прогулки Эмил Жээнбеков поймал в кадр местного жителя — белку.

Эмиля Жээнбекова
Фото Эмиля Жээнбекова. Бишкек, парк Ата-Тюрка
Полюбуемся великолепным закатом, который увидела в Кара-Балте Асель Исаева. Остается только поражаться, сколько красок может выдать природа.

Отправляемся на Иссык-Куль. Там тоже полюбуемся не менее красивым закатом, который увидел Сергей Ханов.
Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Закат на Иссык-Куле, 10 июня 2026 года
Это видео тоже с Иссык-Куля, из села Кош-Коль. На озере начинается сезон отпусков, а, значит, и наши авторы поехали отдыхать. Но не забывают и снимать видео. Автором этого является Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki).

Напоследок немного забавная фотография — кот оценивает иссык-кульскую клубнику. Фото в селе Кызыл-Суу на южном берегу озера сделал Василий Павлов.
Василия Павлова
Фото Василия Павлова. Иссык-Кульская клубника и кот
Надеемся, наши авторы смогли вам подарить несколько прекрасных минут от просмотра красивых пейзажей. Кстати, стать одним из создателей «Мгновений жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/379210/
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