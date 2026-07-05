Чуйские и иссык-кульские закаты. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Бишкеку, полюбуемся закатами в Кара-Балте и на Иссык-Куле, побываем на его северном и южном берегах.
Для начала прогуляемся по Бишкеку в районе городка Совмина. Фотографии там сделал наш постоянный автор Николай Манаковский.
Заглянем еще в один столичный парк — Ата-Тюрка. Там во время прогулки Эмил Жээнбеков поймал в кадр местного жителя — белку.
Отправляемся на Иссык-Куль. Там тоже полюбуемся не менее красивым закатом, который увидел Сергей Ханов.
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