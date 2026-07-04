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Агент 024

X Fest 3 в Бишкеке отменили. Более 700 человек не могут вернуть деньги за билеты

Любители современной музыки в стилях рэп и хип-хоп до сих пор не получили деньги за билеты после отмены фестиваля X Fest 3, который должен был состояться 12 июня на площадке Nomad Arena в Бишкеке.

В 24.kg поступило массовое обращение от зрителей, которые сообщили, что средства за билеты, приобретенные в офлайн-кассах, не возвращены в обещанный двухнедельный срок. По словам пострадавших, с этой проблемой столкнулись более 700 человек.

Стоимость одного билета составляла от 2 до 3 тысяч сомов. Несмотря на то что с момента отмены мероприятия прошел почти месяц, многие зрители до сих пор не получили свои деньги.

Одна из пострадавших рассказала, что организаторы сначала обещали вернуть средства в течение двух недель, однако затем перестали выходить на связь.

«Очень неприятно оказаться в ситуации, когда после отмены концерта приходится почти месяц добиваться возврата собственных денег. Сейчас связаться с организаторами практически невозможно — их телефон отключен, а информации о сроках возврата денег нет. Мы хотим вернуть деньги, а не очередных обещаний», — сообщила она.

Сотрудник фестиваля сказал, что организаторы не отказываются от ответственности.

«Деньги будут возвращены в ближайшее время — в течение полутора-двух недель. Мы не собираемся снимать с себя ответственность. Концерт пришлось отменить, поскольку мы не смогли собрать необходимое число аудитории», — заявил он.

читателей
Фото читателей. Раньше эта страница в соцсетях организаторов была доступна
Сейчас аккаунт организаторов X Fest в социальных сетях удален, связаться с ними не удается.

Пятеро пострадавших уже обратились с заявлениями в правоохранительные органы, рассчитывая добиться возврата своих денег и привлечения организаторов к ответственности. Остальные покупатели также рассматривают возможность обращения в суд и государственные органы.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.

Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/380738/
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