Мэрия Бишкека продолжает лишать пешеходов свободы передвижения. Об этом заявил читатель. По его словам, сначала чиновники забрали у горожан тротуары, отдав половину под велодорожки.

«Теперь по этим аллеям невозможно спокойно ходить, потому что все время стрессуешь — тут и самокаты, и мопеды, и скутеры, и плевать они хотели на безопасность пешеходов. Плюсуйте группы гуляющих или родителей с колясками — на этих дорожках теперь просто травмоопасно, как для взрослых, так и для детей», — отметил он и добавил, что теперь на тротуарах появляется разметка для стоянки самокатов.

Фото читателя 24.kg. Мэрия Бишкека продолжает отбирать у пешеходов пространства для передвижения

«Ну как можно размещать подобные парковки на тротуаре? Тем более перед полосой транспортного движения. Что в голове у мэра?» — возмущен автор сообщения.

Напомним, согласно действующим в Кыргызстане нормам ГОСТ 33150-2014 ширина однополосной велодорожки должна составлять минимум 1,5 метра, а двухполосной — от 2,5 до 3,6 метра. Однако новаторские идеи далеки от соблюдения стандартов — они вообще не выдерживают никакой критики.

Муниципалитет, как обычно, игнорирует подобные жалобы. Как показывает практика, до первого ЧП.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.