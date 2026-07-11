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В сквере Национального хирургического госпиталя в Бишкеке засыхают деревья

Жители Бишкека пожаловались на засыхающие деревья в сквере Национального хирургического госпиталя имени Мамбета Мамакеева, расположенного на пересечении улиц Гагарина и Джунусалиева. По их словам, зеленые насаждения не поливают, а оросительная система находится в неисправном состоянии.

По словам горожан, деревья на территории сквера засыхают из-за отсутствия полива. Кроме того, арычная сеть, которая должна обеспечивать орошение, разрушена и забита.

«Обращался к руководству, обещали полить, но так и не полили. Понятно, что врачи заняты, но ведь там есть кто-то, кто отвечает за хозяйственную часть и получает зарплату», — рассказал один из жителей района.

Бишкекчане надеются, что ответственные службы примут меры, восстановят систему полива и не допустят гибели деревьев в сквере.

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Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/381318/
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