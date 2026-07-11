06:32
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Агент 024

Жители Маевки жалуются на частые отключения света и воды

Жители МТУ Маевка обратились к руководству Северного РЭС и муниципальному предприятию «Бишкекводоканал» с просьбой решить проблему регулярных отключений электроэнергии и водоснабжения. По их словам, перебои происходят настолько часто, что нормальная жизнь в селе становится невозможной.

Они пожаловались на регулярные отключения электроэнергии и воды. По их словам, с начала года коммунальные услуги неоднократно прекращались из-за ремонтных работ, которые, как считают сельчане, затягиваются и проводятся слишком часто.

По словам жителей, многочисленные объявления о плановых отключениях стали привычным явлением, однако после проведения работ перебои продолжаются.

«Складывается впечатление, что ремонтные работы проводятся бесконечно. Возникает вопрос: почему нельзя выполнить необходимые работы качественно и за один раз, а не оставлять людей без света снова и снова?» — говорится в обращении.

Не менее острой проблемой жители называют регулярное отсутствие водоснабжения. По их словам, нередко воды нет практически весь день, что создает серьезные бытовые неудобства.

«Когда постоянно отключают то электричество, то воду, нормальная жизнь становится невозможной», — отмечают авторы обращения.

Жители Маевки призвали руководство Северного РЭС и водоканала обратить внимание на сложившуюся ситуацию, разъяснить причины столь частых отключений и принять меры для обеспечения стабильного электро- и водоснабжения. По их мнению, жители имеют право на качественные и надежные коммунальные услуги.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/381323/
просмотров: 2411
Версия для печати
Материалы по теме
Минэнерго: Энергосистема Кыргызстана работает в штатном режиме
В Кыргызстане снизилось потребление электроэнергии — Минэнерго
В Оше временно отключат электричество в ряде районов и улиц
Почему отключают свет на Иссык-Куле во время турсезона, пояснил глава Минэнерго
Безвыходное положение. Глава Минэнерго прокомментировал отключения света
Дастан Бекешев заявил, что никто пока не подсчитал ущерб от отключений света
В НЭСК объяснили массовые отключения электроэнергии аномальной жарой
После блэкаута в КР причины аварии не назвали и продолжают отключать свет
В части Маевки на день прекратят подачу питьевой воды
Электросети прокомментировали жалобы жителей поселка Дачное на отключения света
Популярные новости
Мгновения жизни: красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни: красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Иссык-Куль с&nbsp;высоты и&nbsp;река Суусамыр. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читателей 24.kg
Фото дня. Озеленение по-бишкекски Фото дня. Озеленение по-бишкекски
Реконструкция Дубового парка: мэрия демонтировала начавшуюся стройку павильонов Реконструкция Дубового парка: мэрия демонтировала начавшуюся стройку павильонов
Бизнес
КРСУ впервые за&nbsp;33&nbsp;года провел общеуниверситетский выпускной КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от&nbsp;Beeline&nbsp;&mdash; как это было Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
28 июля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 июля, понедельник
23:39
iPhone с двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple
23:18
Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он поставлял наркотики в Кыргызстан
23:00
Женская сборная КР в финале зонального чемпионата Азии по пляжному волейболу
22:42
Не прошел фитосанитарный контроль. Кыргызстан вернул в Россию пиломатериал
22:23
Более 1,4 тысячи человек погибло от эпидемии Эболы в ДР Конго