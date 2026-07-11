Жители просят МЧС помочь людям, оказавшимся отрезанными на джайлоо Шамши

Жители Чуйской области обратились с просьбой к МЧС и другим государственным органам срочно помочь людям, оказавшимся в изоляции на джайлоо Шамши в урочище Жоо-Базар.
По словам обратившегося в 24.kg, после сильных дождей бурный поток воды размыл дорогу и снес мост через реку длиной около 10 метров. В результате проезд автомобилей и даже переправа верхом на лошадях стали невозможны.
Жители просят МЧС как можно скорее вмешаться в ситуацию, организовать помощь людям и восстановить переправу или обеспечить доставку продуктов и необходимых вещей.
«Пожалуйста, помогите. На вершине горы находятся маленькие дети, им не хватает продуктов. Просим принять срочные меры», — говорится в обращении.