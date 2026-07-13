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Агент 024

Ученики 9-го класса не могут получить документы в Ошской области — читатель

Ученики 9-го класса частной школы «Жаны билим» Кара-Суйского района Ошской области не могут получить свидетельства об основном общем образовании. Об этом 24.kg сообщила одна из родительниц.

По ее словам, 2,5 тысячи учеников с сентября 2025 года обучались на заочной форме.

«В конце каждой четверти, когда у других школьников были каникулы, наши дети ходили на занятия, учились, а начиная со 2 июня они, как и остальные выпускники, сдавали государственные экзамены. Однако во время госаттестации в школу приехала комиссия из районо и сказала, что наши дети учились незаконно. Лицензию школа, если не ошибаюсь, получила в апреле 2026 года. Сегодня началась приемная кампания в лицеях и колледжах, а наши дети не могут никуда поступить, не имея на руках документов об окончании 9-го класса. Некоторые собирались поступать в учебные заведения России, Казахстана и других стран. Теперь мы не знаем, что делать», — посетовала женщина.

Она отметила, что заочное обучение было платным.

«Однако квитанции на руки нам не выдавали. У всех была разная оплата — от 7 до 10 тысяч сомов и более», — добавила родительница.

Комментарий директора школы, Кара-Суйского районного отдела образования и Министерства просвещения на момент публикации получить не удалось. 24.kg готово выслушать их позицию.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/381550/
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