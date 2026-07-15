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Агент 024

Опасный котлован на Юнусалиева: строительную компанию оштрафовали

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека провела выездную проверку по информации о возможном нарушении, ранее опубликованной 24.kg

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В ходе проверки по адресу: улица Юнусалиева, 179 инспекторы совместно с представителями пресс-службы подтвердили наличие нарушения.

По итогам проверки в отношении юридического лица составлен административный протокол по части 1 статьи 107-7 Кодекса о правонарушениях.

На компанию наложен административный штраф в размере 17 тысяч сомов.

Ранее бишкекчане пожаловались на опасный котлован строительной площадки на пересечении улиц Юнусалиева и Миррахимова, где ведутся строительные работы. На объекте был вырыт котлован глубиной около 10 метров, расположенный в непосредственной близости от оживленного пешеходного тротуара.

Отмечалось, что установленное ограждение из металлического профнастила визуально не обеспечивало достаточного уровня безопасности и могло создать угрозу при случайном столкновении или иной нештатной ситуации.

Муниципальная инспекция подчеркнула, что продолжает оперативно реагировать на обращения граждан и публикации в средствах массовой информации, принимая меры в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики.
Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/381782/
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