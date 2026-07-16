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Агент 024

Невозможно дышать: жители Орто-Сая пожаловались на пожар в горной местности

Жители села Орто-Сай Аламединского района Чуйской области сообщают, что пожар в горной местности продолжается уже вторые сутки. По словам очевидцев, подгорье находится недалеко от улицы Иманалиева, дым и пепел распространяются в сторону жилых домов, из-за чего жители испытывают серьезный дискомфорт.

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«Это уже просто беспредел! Вторые сутки горят горы, а как будто ничего не происходит. Почему пожар до сих пор не могут потушить? Почему никто не реагирует? Пепел летит прямо в дома, везде дым и запах гари. Невозможно открыть окна, невозможно дышать, ночью невозможно спать. У взрослых кружится голова, дети вынуждены этим дышать. Сколько это еще будет продолжаться? Неужели нужно ждать, пока пострадает еще больше людей?» — говорится в обращении местных жителей.

По данным МЧС, сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории, расположенной на пересечении улиц Ормокоева и Иманалиева в селе Орто-Сай Аламединского района, поступило 16 июля.

По данным ведомства, в 01.05 к месту происшествия был направлен один пожарный расчет. Для усиления группировки в 01.27 прибыл еще один расчет, а в 01.50 — третий.

Сейчас пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания. На месте задействованы три пожарных расчета. В МЧС отметили, что дополнительная информация будет предоставлена позже.
Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/381911/
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