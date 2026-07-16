Абитуриентка ищет потерянные документы в Бишкеке для поступления в колледж

В Бишкеке 15 июля абитуриентка Лячина Арина Федоровна, 2011 года рождения, потеряла папку с документами, необходимыми для поступления в колледж.
В папке находились:
- сертификат о среднем образовании, выданный школой имени Лященко в селе Ананьево Иссык-Кульского района;
- копия свидетельства о рождении;
- четыре фотографии;
- справка с места жительства.
Предположительно папка могла остаться в автобусе № 30 по маршруту от остановки «Туббольница» до остановки «Моссовет» либо по пути следования: улица Московская — бульвар Эркиндик — улица Боконбаева — улица Орозбекова — колледж имени Чуйкова.
Нашедших документы просят связаться по номеру 0503600323.