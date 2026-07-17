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Электросети прокомментировали жалобы жителей поселка Дачное на отключения света

Бишкекское предприятие электрических сетей — филиал ОАО «НЭСК» прокомментировало жалобы жителей поселка Дачное (район ГЭС-5) на регулярные отключения электроэнергии и водоснабжения.

Ранее жители района сообщили, что с 12.00 до 19.00 в поселке регулярно отключают свет и воду. По словам сельчан, после присоединения их территории к столице они оплачивают коммунальные услуги по городским тарифам, однако качество предоставляемых услуг остается неудовлетворительным. Также жители заявили, что обращались в мэрию, но их просьбы остались без ответа, а в «Бишкекводоканале» сообщили об отсутствии доступа к водонапорной башне района.

По данным предприятия, в конце июня отключения были связаны исключительно с аварийными ситуациями и аварийно-восстановительными работами.

  • 24 июня при строительных работах подрядной организацией China Road экскаватором повреждена опора воздушной линии электропередачи 10 киловатт.
  • 25 июня специалисты проводили аварийно-восстановительные работы.
  • 26 июня из-за шквалистого ветра дерево упало на линию электропередачи между опорами № 23 и 24, что привело к аварийному отключению.
  • 27 июня проведен внеплановый осмотр линии, а 30 июня специалисты заменили поврежденный изолятор на опоре № 29.

В предприятии подчеркнули, что все отключения носили кратковременный характер и были вызваны объективными причинами. После завершения восстановительных работ электроснабжение было полностью восстановлено.

Также в компании пояснили, что временные перебои с водоснабжением были связаны с отключением электроэнергии. После восстановления подачи электроэнергии водоснабжение также возобновлялось в штатном режиме.
Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/382086/
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