Пруд без воды и разбитые фонари: что происходит в парке имени Ататюрка

Не успели бишкекчане порадоваться обновленному парку имени Кемаля Ататюрка и красивому ночному освещению, как часть инфраструктуры постарадала от рук вандалов. Житель Бишкека показал состояние недавно созданного пруда в обновленном парке. По его словам, водоем до сих пор остается без воды, а часть новых фонарей около перил пруда уже разбита.

«Вот в таком состоянии сейчас находится водоем в обновленном парке имени Ататюрка. Не успели завершить работы, как вандалы уже сломали новые светильники. И воды в пруду до сих пор нет. Почему так? Неизвестно», — недоумевает бишкекчанин.

По его мнению, подобные случаи вандализма сводят на нет усилия по благоустройству городских парков.

пробурили две скважины и системы полива. Общая протяженность арычной системы увеличили до около 4,5 километра. Все это, по мнению подрядной организации, занимающейся реконструкцией зеленой зоны отдыха, поможет решить проблему нехватки воды в жаркие месяцы. Полное открытие парка для посетителей намечено на конец лета.

Напомним, специально для водоема

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.