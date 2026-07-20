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Бишкекчанка просит спасти засыхающие саженцы катальпы на улице Салиевой

Жительница Бишкека обратилась в 24.kg с просьбой обратить внимание на состояние молодых деревьев на улице Салиевой. По ее словам, саженцы катальпы, высаженные около двух лет назад, начали засыхать из-за недостаточного полива.

Как утверждает горожанка, участок находится на четной стороне улицы Салиевой — от улицы Лермонтова до военкомата. По ее подсчетам, с начала весны деревья поливали всего три раза.

«Листья уже повисли, как тряпочки. Если подойти ближе, у некоторых деревьев ветки уже хрустят от сухости. С дороги кажется, что они еще зеленые, но на самом деле они засыхают», — рассказала она.

По словам жительницы, она наблюдает за этим участком из окна своего дома, а установленные камеры видеонаблюдения, как утверждает женщина, позволяют подтвердить даты и количество поливов.

Также, она считает, что одной из причин проблемы стало отсутствие арычного полива. По ее словам, после строительства одного из объектов прежний поливной арык оказался перекрыт, из-за чего вода больше не поступает на этот участок.

Бишкекчанка просит городские службы принять меры и организовать срочный полив, чтобы сохранить высаженные на бюджетные средства саженцы.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/382342/
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